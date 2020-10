Vanuit een Chinook het water in | Foto’s en video

Regelmatig oefenen commando’s van de Landmacht het ‘helocasten’. Bij deze uitstijgmethode vliegt een helikopter langzaam boven een wateroppervlak, terwijl leden van het commandoteam uit de helikopter in het water springen.

Helocasten is een techniek die met name door ‘special forces’ wordt beoefend, zoals het Nederlandse Korps Commando Troepen (KCT) en het Marinierskorps. Het is een manier om kleine commandoteams te droppen in vijandelijk gebied. De militairen verlaten de helikopter in zwemuitrusting (‘hover jump’). Soms wordt ook nog een opblaasbare rubberboot afgeworpen. Dennis van der Wiel stuurde foto’s van oefeningen die in juli en september plaatsvonden.

Chinook dropt een rubberboot © Dennis van der Wiel

Afgelopen week heeft onze #Chinook #transporthelikopter enkele meters boven het water gehoverd om speciale eenheden van de @landmacht te water te laten. Deze uitstijgmethode heet #Helocasting. De eenheden maken een zogeheten 'hover jump' uit de achterzijde van de Chinook. pic.twitter.com/L1LAjMCmzV — DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) July 10, 2020

CH-47D Chinook, nadat commando’s de helikopter hebben verlaten © Dennis van der Wiel