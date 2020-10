Boeing stelt toekomstverwachting negatief bij

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft haar toekomstverwachting negatief bijgesteld. De fabrikant verwacht dat er tot 2030 significant minder nieuwe vliegtuigen nodig zullen zijn.

Boeing verwacht dat er tussen 2020 en 2030 grofweg 18,350 nieuwe vliegtuigen nodig zullen zijn, een daling van 11 procent ten opzichte van de eerdere verwachting van Boeing.

De verwachting van Boeing gaat over alle nieuwe commerciële vliegtuigen die nodig zullen zijn, dus ook vliegtuigen die door Airbus of Comac worden geproduceerd.

Alhoewel Boeing over de nabije toekomst negatiever is geworden, is dat voor de lange termijn niet het geval. De vliegtuigbouwer gaat er van uit dat er in 2039 twee keer zo veel commerciële vliegtuigen rondvliegen als in 2019.

De voornaamste toename in hoeveelheid vliegtuigen zal volgens Boeing te zien zijn in India. In 2039 zullen 40 procent van alle vliegtuigen door Indiase maatschappijen worden gebruikt. De vraag naar vliegtuigen als de Airbus A320 en de Boeing 737 zal het sterkste zijn, zo verwacht de fabrikant.