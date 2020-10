KLM onthult nieuw Delftsblauw huisje | Video

Zoals ieder jaar onthult KLM op haar verjaardag het nieuwe KLM-huisje. Dit jaar komt het Delftsblauwe huisje uit Den Bosch.

Huisje

Het 101ste huisje staat dit jaar in Den Bosch, waar de onthulling in een klein gezelschap plaats vond in verband met de coronamaatregelen. Dit jaar is het 800 jaar oude pand ‘Die Mariaen’ (in de volksmond: ‘De Moriaan’) gekozen. De reden om voor dit gebouw te kiezen is de geschiedenis van dit handelshuis zo zegt CEO van KLM Pieter Elbers. “De keuze voor ‘Die Mariaen’ staat symbool voor het belang van ondernemerschap voor Nederland, zeker in tijden van economische tegenwind. De rol van KLM is om te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten dankzij ons uitgebreide netwerk. Die rol zullen we blijven vervullen.”

Traditie

Ondanks de coronacrisis heeft KLM besloten de tradities in stand te houden. “Juist in tijden van crisis is het belangrijk om aan mooie KLM-tradities vast te houden. Voor onze loyale klanten staan de huisjes symbool voor hun band met KLM en die willen we koesteren en behouden. We hebben dan ook niet getwijfeld of huisje 101 er wel moest komen”, aldus Pieter Elbers.

© KLM