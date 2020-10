Schiphol vergroot capaciteit voor contactloos inchecken

Schiphol heeft meer capaciteit gecreëerd voor het contactloos inchecken. Naast het verminderen van contactmomenten met medewerkers zorgen de onbemande balies ook voor een efficiënter gebruik van de ruimte.

Vertrekhal 1

In totaal zijn er 20 extra zuilen geplaatst. De machines zijn in vertrekhal 1 neergezet, waarvandaan de vluchten binnen het schengengebied vertrekken. Opvallend is deze keuze niet, aangezien het overgrote deel van de passagiers op Schiphol momenteel binnen het schengengebied reist.

Capaciteit

Door de capaciteit te vergroten voorkomt Schiphol dat er lange rijen ontstaan bij het inchecken en maakt de luchthaven het makkelijker om afstand te houden van andere reizigers. De zuilen zijn voor meerdere maatschappijen beschikbaar, waardoor deze continu gebruikt kunnen worden.

Efficiënt

‘Voor de reiziger en medewerker is het prettig dat deze nieuwe service, met het oog op het coronavirus, een contactmoment wegneemt. Ook voor het goed benutten van onze ruimte is dit een vooruitgang. In de vorige situatie was er voor iedere luchtvaartmaatschappij een aparte balierij, terwijl die niet altijd gebruikt werden. Met dit nieuwe concept is deze grote ruimte 24/7 door iedereen te gebruiken, een stuk efficiënter’, aldus Miriam Hoekstra – van der Deen, directeur Airport Operations bij Royal Schiphol Group.