Hoe dochter Basiq Air Transavia heeft veranderd

Alhoewel Transavia tegenwoordig bekend staat als typishe vakantievlieger was dit vroeger niet het geval. Pas nadat Basiq Air werd opgericht nam Transavia haar huidige vorm aan.

Transavia

Transavia begon ooit als full-service maatschappij. Drankjes, maaltijden en alle andere verzorging was inbegrepen bij de ticketprijs. Eind jaren ’60 verkreeg Transavia landingsrechten op New York JFK en de maatschappij voerde met een vloot van onder andere Boeing 707’s vluchten uit over de hele wereld.

Europa

Begin jaren ’80 verschoof de focus van Transavia naar de Europese chartermarkt. In 1986 wijzigde de maatschappij haar naam van ‘Transavia Holland’ naar ‘Transavia Airlines’ en verschoof de focus naar het aanbieden van lijnvluchten. Ook deze lijnvluchten waren full-service.

Basiq Air

In 2000 richtte Transavia een dochter op die zou opereren volgens het no-frillsconcept, wat inhoudt dat in de ticketprijs alleen het vervoer is inbegrepen. Alle extra’s kunnen los worden bijgekocht. Vanwege de minimale service noemde Transavia de maatschappij Basiq Air.

Het Basiq Air concept was nog vrij onbekend in Nederland. Maatschappijen als Ryanair en Easyjet waren nog jong en klein en bedrijven als Wizz Air en Vueling waren nog niet opgericht. De maatschappij stuntte met haar prijzen en lokte reizigers met opvallende reclames.

Vloot

Basiq Air had Rotterdam als thuisbasis en vloog met een vloot van twee Boeing 737-700’s, die het grootste deel van de tijd waren voorzien van het kleurenschema van Transavia, naar verschillende Europese vakantieoorden. Ook op Schiphol was de maatschappij een bekend gezicht. De toestellen en de bemanning waren afkomstig van moederbedrijf Transavia.

Online

In 2003 introduceerde Basiq Air een online boekingssysteem. Hierdoor werden de operationele kosten van het bedrijf significant gereduceerd en werd het succes alleen maar groter.

Toekomst

Transavia zag in Basiq Air concept een rooskleurige toekomst. De maatschappij liep goed en andere maatschappijen, die ook volgens het no-frillsconcept opereerden, groeiden hard. In 2004 besloot Transavia om Basiq Air op te heffen en zelf volgens hetzelfde concept te gaan opereren. De naam van het bedrijf werd veranderd in transavia.com en de maatschappij richtte zich op lijnvluchten die online geboekt konden worden.