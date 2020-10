De invloed van de coronacrisis op leasemaatschappijen | Analyse

Door de kostenbesparende maatregelen van diverse luchtvaartmaatschappijen zien leasemaatschappijen verschillende vliegtuigen terugkomen, verkocht, maar ook weer ‘terug’ geleased worden. Wat is het gevolg en de impact van de coronacrisis voor de lease-industrie?

Leasen

Over de jaren heen is het leasen van vliegtuigen een groter begrip geworden in de luchtvaartindustrie. Wereldwijd zijn er ongeveer 150 leasemaatschappijen waarbij de vijf grootste in 2019 ruim 3800 vliegtuigen in bezit hadden. Het businessmodel van de leasemaatschappijen draait op het zo lang mogelijk verhuren van vliegtuigen die zij weer met staffelkorting inkopen. Door de coronacrisis is ook de lease-industrie hard geraakt. Luchtvaartmaatschappijen proberen met diverse constructies de kosten te verlagen, wat ten koste kan gaan van de leasemaatschappij.

Leaseback

Een veelvoorkomend concept in de afgelopen maanden is het zogenoemde ‘leaseback’. Met deze constructie verkoopt de luchtvaartmaatschappij haar toestellen, maar huurt deze meteen terug. Hierdoor kunnen luchtvaartmaatschappijen een grote hoeveelheid cash ontvangen en op lange termijn afbetalen. Airlines als Southwest, United, Finnair en EasyJet hebben in de afgelopen tijd deze leaseback uitgevoerd wat hun kaspositie met tientallen, of zelfs honderden, miljoenen euro’s versterkte.

Voor leasemaatschappijen betekent dit veel cash-out met een maandelijkse terugbetaling. De onzekerheid dat luchtvaartmaatschappijen failliet gaan blijft, maar door de vele steun van regeringen over de wereld is die kans wel kleiner.

787-9 – ©United Airlines

Faillissementen

Het grootste risico voor leasemaatschappijen is dan ook het failliet gaan van luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor ontvangt het leasebedrijf niet de geplande betalingen wat een grote impact kan hebben, vooral als de airline eerder gebruik maakte van een ‘leaseback’-constructie waarbij de leasemaatschappij veel cash heeft betaald.

Besparing

Naast het leaseback concept brengen sommige luchtvaartmaatschappijen ook in z’n geheel het vliegtuig terug. Zo stuurde South African haar widebody’s halverwege mei terug. Daarnaast heronderhandelen luchtvaartmaatschappijen hun leasecontracten om besparende maatregelen te treffen. KLM laat in een reactie aan Up in the Sky weten ook de meeste contracten te hebben heronderhandeld om kosten te besparen.

Een deel van de A330-vloot wordt door KLM geleased ©Remco de Wit

‘Brutale’ voorstellen

Nu het water steeds meer maatschappijen aan de lippen staat, is er een ontwikkeling merkbaar waarbij steeds meer op het randje van deugdelijk zakendoen wordt geopereerd, zeker in vergelijking met de verhoudingen tussen luchtvaart- en leasemaatschappijen voor de crisis. Zo is de Lion Group, een Indonesische luchtvaartgroep waar onder meer Lion Air onder valt, van plan om de bestaande leasecontracten te herstructureren. Ze wil dit doen door naar een ‘pay-per-hour’ constructie te gaan voor de komende 24 maanden. Zoals de naam al doet vermoeden, zou hierbij niet langer worden vastgehouden aan een vast leasebedrag per maand, maar alleen betaald worden voor de gevlogen uren.

Dat luchtvaartmaatschappijen dit soort ‘nood breekt wet’ constructies voorstellen heeft natuurlijk vooral te maken met de precaire financiële positie waarin ze verkeren. Daarnaast beseffen ze zeker ook dat leasemaatschappijen op dit moment een teruggegeven toestel zeer moeilijk kwijt kunnen in de markt. Hun hoop is dat de leasemaatschappijen eieren voor hun geld kiezen en een deel van de pijn deelt met de vliegmaatschappijen.

Waarde

Door het uitstellen van de leveringen van nieuwe vliegtuigen zijn de waardes van de toestellen in de afgelopen maanden teruggezakt met gemiddeld 25 procent op basis van de gegevens van CAPA. Het totaal aantal afleveringen is significant gedaald, zo ook bij leasemaatschappijen waarbij in het tweede kwartaal bijna 90 procent minder vliegtuigen werden geleverd dan in 2019. Nog steeds staan er diverse vliegtuigen tijdelijk of zelfs permanent aan de grond door het uitblijven van het gehoopte herstel.

De daaruit voortvloeiende daling van de vraag naar geleasde vliegtuigen betekent ook dat de lease rates (maandelijkse tarieven) voor zowel de narrowbody als de widebody vliegtuigen met bijna 30 procent zijn gedaald. Een grote impact voor de lease-industrie die haar inkomsten ver ziet teruglopen.

Parkeren

Niet alleen luchtvaartmaatschappijen hebben massaal hun vliegtuigen (tijdelijk) aan de grond gezet, maar ook leasemaatschappijen stallen hun soms gloednieuwe vliegtuigen. In mei werden er bijvoorbeeld twee Airbus A220’s naar Twente gebracht die oorspronkelijk geleased zouden worden door Red Wings Airlines.

Vandaag zijn twee Airbus A220 vliegtuigen, die geparkeerd staan op Twente Airport op de nieuwe vliegtuig opstelplaatsen geplaatst! Mooi werk van Strukton. Het parkeermanagement wordt uitgevoerd door SAMCO. pic.twitter.com/WKACL4B8BQ — Twente Airport (@twenteairport) May 19, 2020

KLM

Ook in Nederland wordt er geleased door diverse luchtvaartmaatschappijen. Zo huurt KLM een deel van onder andere haar 777, 737 en A330 vloot bij het Ierse Air Lease Corporation (ALC). Hierbij gaat het om het zogenoemd dry-lease, waarbij alleen het vliegtuig ‘kaal’ wordt gehuurd. Vorig jaar liet KLM weten ook één Boeing 787-10 te gaan leasen bij ALC. Ondanks de coronacrisis laat KLM weten dat deze 787-10 nog steeds op de planning staat.

Hoe de verdere vloot in de toekomst eruit ziet (met betrekking tot lease-vliegtuigen) is nog te vroeg om te zeggen, zo meldt een woordvoerder aan Up in the Sky.