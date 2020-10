IATA: kans op besmetting aan boord gelijk aan geraakt worden door onweer

De IATA heeft bekendgemaakt dat de kans op besmet worden met het coronavirus aan boord van een vliegtuig uitzonderlijk klein is.

Verhouding

De IATA heeft vastgesteld dat van de 1.2 miljard totale reizigers slechts 44 mogelijk aan boord van een vliegtuig zijn besmet. Van deze 44 zouden de meesten zijn besmet voordat luchtvaartmaatschappijen een coronaprotocol invoerden. Ook uit eigen tests blijkt de kans op besmetting aan boord bijzonder klein, zo meldt de IATA.

Kans

De kans op besmet worden met het coronavirus aan boord van een vliegtuig komt uit op één op de 2,73 miljoen. Deze lage kans op besmetting is volgens de luchtvaartautoriteit te danken aan de HEPA filters, de luchtstroom in de cabine en het dragen van mondkapjes.

Onweer

‘Er is geen gouden regel die ervoor zal zorgen dat we volledig risicovrij kunnen leven met COVID-19. De combinatie van de maatregelen die zijn ingevoerd stelt reizigers gerust dat COVID-19 hen de vrijheid om te vliegen niet heeft afgenomen. Niets is volledig zonder risico. Maar met slechts 44 mogelijke COVID-19 besmettingen op een groep van 1,2 miljard reizigers is het risico dat iemand besmet raakt aan boord ongeveer gelijk aan het risico van geraakt worden door onweer’, aldus Alexandre de Juniac, CEO van de IATA.