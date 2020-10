Terugblik: eerste vlucht Boeing 787-10 | Video

De Boeing 787-10 Dreamliner is de grootste variant van de 787-serie van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing. In 2018 werd de eerste 787-10 geleverd aan Singapore Airlines. Ongeveer een jaar eerder maakte het toestel haar eerste vlucht.

Dreamliner

De 787 Dreamliner is Boeing’s widebody-vliegtuig die in drie varianten is verschenen: de 787-8, 787-9 en de nieuwste 787-10. De 787-10 maakte haar eerste vlucht eind maart 2017. Het vliegtuig staat voornamelijk bekend om haar comfort en stilte en maakt haar opmars in de luchtvaart.

De eerste 787-10 vlucht van Boeing.

Nederland

Momenteel vliegt KLM met de 787-9 en 787-10 en TUI fly Nederland met de 787-8. TUI Nederland was de eerste luchtvaartmaatschappij die de Dreamliner in Nederland ontving. De toestellen worden gebruikt voor de long-haul operatie van de luchtvaartmaatschappijen.

De eerste KLM 787-10 werd vorig jaar geleverd.