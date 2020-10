Waarom richtte de KLM een low-cost maatschappij op in Engeland?

Twintig jaar geleden voerde Buzz Air, een dochter van de KLM, low-cost vluchten uit vanaf Londen Stansted. Waarom had de KLM deze dochteronderneming?

AirUK

In 1980 ontstond, na een fusie van onder andere British Island Airways en Air Anglia, de maatschappij AirUK. De maatschappij was vanaf het begin al een partner van de KLM, dat langzaam een steeds groter deel van de aandelen van AirUK in handen kreeg. In 1997 werd de KLM de enige aandeelhouder van de maatschappij. De naam AirUK werd gewijzigd in KLM uk en het bedrijf ging de nadruk leggen op verbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Schiphol, een markt waar de KLM wilde groeien.

KLM uk

De Britse tak van de KLM vloog met ATR 72’s, BAe 146’s en Fokker 100’s. Op de routes van KLM uk was echter veel concurrentie van prijsvechters als EasyJet, die de markt van de KLM probeerden over te nemen.

Buzz

Om te kunnen concurreren met de budgetmaatschappijen werd besloten om een in 1999 nieuwe maatschappij op te richten: Buzz. Met een vloot van Boeing 737’s en BAe 146’s moest de opvallende nieuwe maatschappij er voor moeten zorgen dat de andere low-cost maatschappijen de markt niet van de KLM zouden afpakken.

Stansted

Terwijl KLM uk een thuisbasis had in Norwich, werd Buzz op de Londense luchthaven Stansted gevestigd. Een opvallende zet aangezien Stansted ook toen al een belangrijke basis was voor zowel EasyJet als Ryanair.

Zakelijk

Buzz was de eerste low-cost maatschappij die zich ook op de zakelijke reiziger richtte, onder andere door het aanbieden van vluchten van Londen naar steden als Düsseldorf en Frankfurt. Later begonnen andere budgetmaatschappijen zich ook steeds meer te richten op de zakelijke reiziger.

Ryanair

In januari 2003 werd Buzz verkocht aan Ryanair. De verkoop van Buzz betekende het einde van KLM uk, dat grotendeels werd opgenomen in KLM Cityhopper. Buzz vloog nog enige tijd door onder Ryanair voordat er werd besloten de maatschappij op te laten gaan in het moederbedrijf.

Nieuw

De merknaam Buzz werd in 2018 geherintroduceerd als opvolger van Ryanair Sun, de Poolse tak van Ryanair. De maatschappij zal vluchten uitvoeren voor Ryanair en zal enkele vliegtuigen van een eigen kleurenschema voorzien.