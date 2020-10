September drukste maand van 2020 voor Airbus

September was tot nu toe de drukste maand van 2020 voor Airbus. De Europese vliegtuigbouwer produceerde vorige maand 57 vliegtuigen.

Types

Het gros van de 57 vliegtuigen kwam uit de A320 familie, in totaal 43 stuks. Ook werden er twee A330neo’s en negen A350’s afgeleverd. Van het kleinste vliegtuig in de Airbus familie, de A220, werden vijf exemplaren gebouwd.

Productie

Dat Airbus zo veel meer A320’s kan bouwen dan andere vliegtuigen is te danken aan de hoeveelheid productielocaties. Naast de Europese fabrieken bouwt Airbus ook A320’s in China en in de Verenigde Staten.

Verwachting

Airbus verwacht dit jaar in totaal 500 vliegtuigen af te leveren. In 2019 leverde de fabrikant nog 863 vliegtuigen af. De productie is, vanwege de beperkte vraag naar nieuwe vliegtuigen, het afgelopen jaar flink teruggeschroefd.