Capaciteit Allegiant vrijwel onveranderd door coronavirus

De capaciteit van de Amerikaanse budgetmaatschappij Allegiant is door de coronacrisis slechts weinig veranderd, zo meldt de maatschappij.

Capaciteit

In het derde kwartaal was de capaciteit van de maatschappij minder dan zeven procent lager dan in het derde kwartaal van 2019. De bezettingsgraad was wel een stuk lager. Gemiddeld werd net iets minder dan de helft van de beschikbare stoelen gevuld.

Winst

Winstgevend is de maatschappij momenteel niet. In het derde kwartaal verloor het bedrijf alsnog meer dan een miljoen dollar per dag. Allegiant verwacht dat in het vierde kwartaal het dagelijkse verlies lager zal liggen.

ULCC

Allegiant is een ULCC, een Ultra Low Cost Carrier, wat inhoudt dat de maatschappij op alle delen van de operatie bespaart. De maatschappij is vooral actief op vakantievluchten binnen de Verenigde Staten en werkt veel samen met touroperators.