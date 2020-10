Sportvliegtuigen botsen tegen elkaar boven Frankrijk

Twee sportvliegtuigen zijn zaterdagmiddag tegen elkaar aan gevlogen boven het Franse stadje Loches, nabij Tours. De inzittenden van de beide vliegtuigen zijn bij de botsing om het leven gekomen.

Toestellen

Bij de botsing waren een Diamond DA-40 en een ultralight vliegtuig betrokken. De Diamond werd bestuurd door een 75-jarige piloot. Aan boord van het toestel waren ook nog twee passagiers van 28 en 30 jaar oud. Aan boord van de ultralight waren een 66-jarige piloot en een 50-jarige passagier.

Tuin

Een van de twee vliegtuigen belandde na de botsing in een tuin in Loches. Het andere toestel stortte net buiten het plaatsje neer. Voor zover bekend is er niemand op de grond gewond geraakt.

Oorzaak

Wat de botsing heeft kunnen veroorzaken is nog onbekend. Het is onbekend of de vliegtuigen waren uitgerust met een waarschuwingssysteem voor botsingen.