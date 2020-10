Waarom vliegen sommige budgetmaatschappijen met oude vliegtuigen?

De meeste low-cost maatschappijen investeren relatief veel in hun vloot omdat het voor hen belangrijk is om met de meest efficiënte vliegtuigen te vliegen. Maar waarom doen niet alle budgetvliegers dit?

Vracht

Voor vrachtmaatschappijen is het bekend dat het vrijwel altijd aantrekkelijk is om met oude vliegtuigen te vliegen. Omdat de meeste vrachtvliegtuigen maar een paar uur per dag vliegen is efficiëntie van minder groot belang voor de maatschappij dan de aanschafprijs en de afschrijving.

Uitzondering

Vrachtmaatschappijen maken een uitzondering voor langeafstandsvliegtuigen. Omdat deze vliegtuigen meestal meer worden ingezet is efficiëntie van groter belang. Daarom vliegen vrachtmaatschappijen bijvoorbeeld kortere afstanden met een Airbus A300 en langere afstanden met een Airbus A330.

Passagiers

Voor passagiersvervoer geldt meestal dat het rendabel is om duurdere maar ook zuinigere vliegtuigen aan te schaffen. Veel maatschappijen, zeker de budgetmaatschappijen, zetten deze vliegtuigen in van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. Hierdoor is het voor de maatschappijen van groot belang hoe efficiënt de toestellen zijn. Dit is ook de reden dat maatschappijen als EasyJet en Ryanair een jonge en zuinige vloot hebben, ook al kosten de vliegtuigen een stuk meer om aan te schaffen.

Uitzondering

Op de regel zijn echter uitzonderingen. Verschillende budgetmaatschappijen kiezen ervoor om vluchten uit te voeren met oudere vliegtuigen omdat dit voor hen rendabeler is. Enkele bekende maatschappijen die dit doen of deden zijn het Amerikaanse Allegiant, het Spaanse Volotea en het Zuid-Afrikaanse FlySafair.

Vernieuwing

Sommige maatschappijen kopen geen oude vliegtuigen, maar gebruiken vliegtuigen simpelweg langer dan de meeste maatschappijen. Het uitstellen van een vlootvernieuwing kan aantrekkelijk zijn als de onderhouds- en brandstofkosten relatief laag zijn.

Brandstofkosten

In landen als de Verenigde Staten en Zuid-Afrika liggen de brandstofkosten een stuk lager dan in Europa. Voor maatschappijen speelt efficiëntie dan een minder grote rol. Ook is er minder druk vanuit de overheden en milieuorganisaties om zo zuinig mogelijk te opereren.

Gebruik

De voornaamste reden dat maatschappijen ervoor kiezen om met oudere vliegtuigen te vliegen is dat zij de vliegtuigen niet optimaal gebruiken. Wanneer de vliegtuigen maar een paar uur per dag vliegen, bijvoorbeeld omdat ze alleen worden gebruikt voor chartervluchten of alleen in de zomermaanden echt nodig zijn, geldt dezelfde regel als bij de vrachtmaatschappijen.

Allegiant

Inmiddels heeft Allegiant haar verouderde vliegtuigen gepensioneerd. De maatschappij opereert al langer met overcapaciteit, maar deze is de afgelopen maanden fors toegenomen. Dit heeft de maatschappij uiteindelijk doen besluiten de verouderde vliegtuigen af te stoten. Momenteel bestaat de vloot van de maatschappij alleen nog uit Airbus A319’s en A320’s.