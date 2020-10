Etihad laatste in lange lijst van maatschappijen die A380 (tijdelijk) de rug toekeert; een overzicht

Etihad Airways heeft aangekondigd haar A380’s ten minste tot eind 2021 aan de grond te houden. Daarmee volgt de golfmaatschappij de brede tendens die sinds de uitbraak van de corona crisis zichtbaar is bij andere maatschappijen die met het type vliegen.

Uitstel

©Etihad

“Terwijl Etihad blijft focussen op herstel en wederopbouw van ons wereldwijde netwerk, zullen we blijven vertrouwen op de efficiëntie en voordelen van onze tweemotorige widebody toestellen”, aldus een woordvoerder van Etihad Airways tegenover Executive Traveller. Momenteel voert Etihad alleen vluchten uit met haar Boeing 777- en 787-vloot.

Air France

(c) Air France

Air France heeft in mei van dit jaar de beslissing genomen afscheid te nemen van haar volledige vloot A380’s. Voornaamste reden hiervoor is de wens om de vloot te vereenvoudigen en efficiënter te maken als gevolg van de corona crisis. De dubbeldekker zal worden vervangen door A350’s en 787’s.

All Nippon Airways

De ‘Flying Honu’ A380 van ANA ©Airbus

ALL Nippon Airways (ANA) beschikt over twee A380’s met een derde die op het punt staat geleverd te worden. De superjumbo’s worden vooral gebruikt op het traject tussen Tokio en Honolulu. Vanwege de reisrestricties kan deze route echter amper gevlogen worden en dus blijven de A380’s vooral aan de grond staan. Het blijft beperkt tot een (noodzakelijke) onderhoudsvlucht die tevens als rondvlucht fungeerde voor de 330 passagiers aan boord.

British Airways

©Maurits Vink

British Airways beschikt over twaalf A380’s, welke op dit moment allemaal aan de grond staan. De Britse maatschappij heeft aangegeven hoop te houden voor een toekomst waarin de superjumbo’s wederom van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dat de toestellen relatief dichtbij geparkeerd staan in Engeland en Frankrijk ondersteunt dit enigszins. . Hoezeer de corona crisis van invloed is op de luchtvaartwereld blijkt wel uit het feit dat British Airways in januari nog in overleg was met Airbus over de aanschaf van extra A380’s.

Emirates

©Emirates

Emirates beschikt met 115 toestellen over de grootste A380-vloot ter wereld. Van inkrimping van de vloot lijkt, op de al geplande uitfasering van drie A380’s na, voorlopig geen sprake. Tim Clark, de topman van de maatschappij, sprak in mei van dit jaar de verwachting uit dat de gehele vloot vanaf 2022 weer nodig zal zijn en in juli vonden de eerste vluchten vanaf Dubai naar Parijs en Londen weer plaats. Hoewel de wens wordt uitgesproken de A380’s zo snel mogelijk weer in te zetten, opereert de golfmaatschappij vanwege de beperkte vraag op dit moment vooral met Boeing 777-300ER’s.

Lufthansa

Lufthansa Airbus A380 in Frankfurt – ©Lufthansa

De maatschappij met de kraanvogel op de staart besloot eerder dit jaar de uitfasering van zes A380’s al te vervroegen van 2022 naar 2020. Onlangs werd duidelijk dat ook de overgebleven acht A380’s zeer waarschijnlijk niet meer zullen gaan vliegen; ze gaan namelijk naar de langetermijnopslag. Een verdere verdieping over deze keuze is te vinden in een eerder artikel op upinthesky.nl

Singapore Airlines

De eerste A380 van Singapore Airlines ©ZRHairport

Singapore Airlines was de eerste maatschappij die de A380 in 2007 in dienst nam en beschikt momenteel over negentien A380’s. Zeven daarvan staan opgeslagen in de Australische woestijn nabij Alice Springs. Het overige deel van de vloot staat in Singapore aan de grond. Net als bij de A380’s van andere maatschappijen uit dit overzicht is het onzeker of én wanneer de toestellen weer gaan vliegen met passagiers aan boord. Als ludieke actie zal een van de geparkeerde toestellen van de Aziatische maatschappij fungeren als restaurant.

Qantas

Airbus A380 – ©Qantas

Qantas heeft tevens besloten haar Airbus A380’s voor langere tijd op te slaan. De Australische maatschappij doet dit in de Mojave woestijn in Californië. Over uitfasering wordt nog niet gesproken, maar Qantas verwacht niet voor 2023 weer met de viermotorige toestellen te gaan vliegen.

Qatar Airways

©Qatar Airways

De golfmaatschappij heeft op dit moment al haar tien A380’s aan de grond staan. In 2019 maakte de topman van Qatar Airways al bekend de toestellen vanaf 2024 te zullen uitfaseren. Dat deze termijn vervroegd zal worden door de corona crisis lijkt waarschijnlijk.