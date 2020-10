FAA vereist wijzigingen brandstofsystemen 747 en 767

De Federal Aviation Administration eist dat systemen in de brandstoftank van de Boeing 747-400 en Boeing 767 worden aangepast om het risico van ontsteking in de tanks te voorkomen.

Termijn

Volgens twee FAA-luchtwaardigheidsrichtlijnen airworthiness directives (AD’s) die op 6 oktober zijn vrijgegeven, hebben exploitanten vanaf 10 november 72 maanden de tijd om de systemen voor het aanduiden van de brandstofhoeveelheid aan te passen om ontsteking in de brandstoftanks van de toestellen te voorkomen. In de AD’s (Airworthiness Directive; een richtlijn waarin een bestaand veiligheidstekortkoming wordt beschreven) staat te lezen: “De FAA vaardigt dit AD uit om ontstekingsbronnen in de middelste brandstoftank te voorkomen, die, in combinatie met brandbare brandstofdampen, kunnen leiden tot een explosie van de brandstoftank en het daaruit voortvloeiende verlies van het vliegtuig”. De regels zijn van toepassing op 747-400’s, 747-400 Freighters, 767-200’s, 767-300’s, 767-300F’s en 767-400ER’s.

Weerstand

Boeing, handelsgroepen Airlines for America en Cargo Airline Association en luchtvaartmaatschappijen FedEx, KLM en UPS hadden de FAA om verschillende redenen verzocht om de AD in te trekken. Daartoe behoorde onder meer het “uiterst onwaarschijnlijke” risico van een brand in de brandstoftank. Boeing merkt op dat het in februari een servicebulletin heeft uitgegeven om de getroffen luchtvaartmaatschappijen te helpen hun vliegtuig aan te passen. “Sommigen hebben dat werk al voltooid”, aldus Boeing. “We zullen onze klanten blijven ondersteunen bij het implementeren van het servicebulletin om te voldoen aan de FAA-luchtwaardigheidsrichtlijn. Nieuw geproduceerde 767-300 vrachttoestellen hebben al de nodige aanpassingen.”