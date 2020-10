KLM voegt met Poznań nieuwe bestemming toe aan netwerk

Vanaf 25 oktober 2020 gaat KLM van start met dagelijkse vluchten naar de Poolse stad Poznań. Het is voor KLM de vijfde bestemming in Polen, na Warschau, Krakau, Gdansk en Wroclaw.

De binnenstad van Poznań

Embraer 175

De vlucht brengt passagiers in 1 uur en 40 minuten van Schiphol Airport naar Poznań Airport. KLM gaat vliegen met een Embraer 175, met 20 stoelen in Business Class en 68 in Economy Class. Het dagelijkse vluchtschema is als volgt:

KL1273 vertrekt om 14.40 uur vanaf Schiphol en landt om 16.20 uur in Poznań.

KL1274 vertrekt om 16.50 uur vanaf Poznań en landt om 18.35 uur op Schiphol.

Populair

Onlangs voegde ook Wizz Air een nieuwe route naar Polen toe vanuit Eindhoven. De Hongaarse maatschappij vliegt twee keer per week naar Rzeszów, een stad in de regio Podkarpacie in het zuidoosten van Polen. Het blijft speculeren natuurlijk, maar het feit dat Polen met code ‘geel’ nog relatief goed bereisbaar is, zou een mogelijke reden voor KLM en Wizz Air kunnen zijn voor Polen te kiezen.