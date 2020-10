Zo veranderde de vloot van Delta Air Lines

De coronacrisis heeft de vloot van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines aanzienlijk veranderd. In dit artikel een overzicht van de veranderingen bij de SkyTeam-partner van KLM.

MD-88/90

Het startte bij de MD-88- en MD-90-vloot. De twee typen toestellen van McDonnel Douglas zouden eerder dan verwacht worden uitgefaseerd, zo maakte Delta eind april bekend. Begin juni was het zo ver, de toestellen vlogen hun laatste vlucht. Aanvankelijk wilde de SkyTeam-partner van KLM de MD-88 tot het einde van dit jaar door laten vliegen en de MD-90 zou pas in 2022 uit de vloot gaan. Door het uitblijven van de vraag besloot Delta de oudere toestellen alsnog eerder uit de vloot te halen.

Delta MD-88 ©redlegsfan21 / Wikimedia

Delta Air Lines was de laatste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die van de types gebruik maakte. Voor de coronacrisis vloog delta met 47 MD-88’s en 29 MD-90’s die samen goed waren voor zo’n 900 dagelijkse vluchten. De toestellen hadden dan ook een aanzienlijke functie in het binnenlandse netwerk van de luchtvaartmaatschappij. De A321neo zal op termijn het gat van de MD-88 en MD-90 op gaan vullen.

Delta MD-90 ©Remco de Wit

B777

Ook de ‘Triple Seven’ toestellen van Delta moeten later deze maand de luchtvaartmaatschappij verlaten. De achttien widebody’s zullen worden uitgefaseerd en de Airbus A350 zal de internationale bestemmingen overnemen. Op 31 oktober zal de laatste vlucht plaatsvinden van New York naar Los Angeles. Tot op heden had Delta achttien B777-200’s in bezit waarvan tien ‘long-range’ varianten. De eerste 777-200ER werd in 1999 toegevoegd aan de vloot. Bijna tien jaar later koos Delta voor de ‘long-range’ variant van de B777-200.

In mei liet Delta’s Chief Operating Officer zich uit over het vervroegde vertrek. “We brengen strategische, kosteneffectieve wijzigingen aan in onze vloot om te reageren op de gevolgen van de COVID-19-pandemie en er tegelijkertijd voor te zorgen dat Delta goed gepositioneerd is voor het herstel aan de achterkant van de crisis. De 777 is een betrouwbaar onderdeel van het succes van Delta geweest sinds het toestel in 1999 bij de vloot kwam en vanwege zijn unieke operationele kenmerken nieuwe non-stop, ultra-langeafstandsmarkten opende waar alleen dit toestel op dat moment naar kon vliegen.”

Delta 777-200LR ©Delta

737-700

Daarnaast is het voor het tweede Boeing-type klaar. De 737-700 is per september uit de actieve vloot gehaald als gevolg van de pandemie. De tien toestellen werden in 2008 aan de vloot van Delta toegevoegd. De overige 737’s (737-800 en 737-900ER) zullen nog wel actief blijven.

Verkleinen

Voor de Boeing 767 is het nog niet helemaal einde verhaal. Delta zal in de toekomst nog gaan opereren met de ‘nieuwere’ 767’s, maar een deel van de 767’s zullen wel vervroegd uit de vloot worden gehaald. Ook aantallen van de A320 zullen eerder dan verwacht uitgefaseerd worden. Wel maakte de luchtvaartmaatschappij bekend alle 767-300’s in 2025 de vloot uit te halen.

Toekomst

Eind september liet Delta nog meer vloot-nieuws horen. Naast de 767-300 zullen ook de 717’s de vloot verlaten. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij is nog een van de laatste operators die met dit type toestel vliegt. Het merendeel van de vloot is momenteel geleased (91 van de 104). De nieuwe A220 zal op termijn de opvolger worden.

Voor Airbus belooft de huidige vloot-ontwikkeling van Delta veel goeds. Delta is van plan de A350-900’s en A330-900neo’s in te zetten op routes van de 777. De A350 zou ruim twintig procent minder brandstof per stoel verbruiken dan de 777-200. De komende tijd zal Delta daarom ook gaan opereren met de A350-900, A330-900neo en een aantal van haar 767’s voor de lange afstanden. De binnelandse markt zal worden aangevlogen door de huidige A220- en A320-familie en de overgebleven 737’s.

Delta A350 ©Delta