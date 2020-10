Boom presenteert supersonische XB-1 technologiedemonstrator

Boom Supersonic heeft officieel zijn XB-1 supersonisch demonstratievliegtuig gepresenteerd. Het bedrijf is van plan volgend jaar met de jet te gaan vliegen als onderdeel van het werk aan een groter supersonisch vliegtuigontwerp met 55 zitplaatsen, bekend als Overture.

Roll-out

Het luchtvaartbedrijf uit Colorado heeft de XB-1, die de registratie N990XB draagt, uitgerold in een virtueel evenement als gevolg van de COVID-19-pandemie. “Boom blijft vooruitgang boeken in de richting van onze oprichtingsmissie – de wereld drastisch toegankelijker maken”, zei Blake Scholl, oprichter en CEO van Boom in een persbericht . “XB-1 is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van ons commerciële passagiersvliegtuig Overture, waardoor duurzame supersonische vluchten mainstream worden en menselijke connectie wordt bevorderd.”

Specificaties

De XB-1 ©Boom Supersonic

De ruim twintig meter lange XB-1 heeft een langwerpige deltavleugel die volgens Boom zorgt voor stabiliteit bij lage snelheden zoals opstijgen en landen, maar tegelijkertijd efficiënt is bij hogere snelheden. Drie General Electric J85-15 turbojets, die in totaal meer dan 12.000 pond stuwkracht leveren, zullen het toestel aandrijven, dat naar verwachting een topsnelheid zal hebben van ongeveer Mach 2.2. In combinatie met de inlaten en uitlaten, die zeer waarschijnlijk beschikken over een variabele geometrie, is de XB-1 een ontwikkelingsplatform dat bijdraagt aan de bewering van Boom dat de Overture “30 keer stiller zou kunnen zijn dan de Concorde.”

Overeenkomsten

De lange ranke vorm van de romp in combinatie met de deltavleugel doet denken aan dat van andere supersonische vliegtuigen, met als meest voor de hand liggende suggestie natuurlijk de Concorde. Net zoals bij dit laatste toestel heeft ook de XB-1 een lange neus die potentieel het zicht van de piloot kan verhinderen gedurende de start- en landingsfase. Boom Supersonic heeft de intentie om een camerasysteem te ontwikkelen waarmee de piloot als het ware door de neus van het toestel kan ‘kijken’, waardoor een complex mechanisch systeem zoals dat op de Concorde aanwezig is niet nodig is.

Planning

Boom wil de rest van dit jaar gebruiken voor grondtests en in 2021 beginnen met testvluchten in de woestijn van Californië bij Mojave. De grote broer van de XB-1, de Overture, zou dan in 2025 gepresenteerd moeten worden. Een van de partijen die de ontwikkeling van het toestel zeker zal volgen is de Amerikaanse luchtmacht, dat de mogelijkheden naar de toepassing van supersonische toestellen voor overheidsdoeleinden onderzoekt en samen met Boom en twee andere partijen een ontwikkelingsovereenkomst heeft gesloten.

Een impresse van de Overture in Air Force One-livery © Boom Supersonic