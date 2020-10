De Australische rondvlucht van Qantas | Foto’s & Video

Afgelopen weekend vloog Qantas met haar Boeing 787 een rondvlucht over Australië. De vlucht, die binnen tien minuten was uitverkocht, duurde zo’n acht-en-een-half uur.

Rondvlucht

Eerder kondigde Qantas aan een rondvlucht, genaamd ‘The Great Southern Land’, te organiseren met de Boeing 787 Dreamliner. De vlucht was binnen tien minuten uitverkocht waarna het toestel dit weekend de lucht in ging.

De vlucht startte bij Sydney waarna de 787 Dreamliner over Australië vloog. Op diverse hoogtes vloog de 787-9 langs bijzondere, mooie plekken in Australië. Van de grootste koraalrif ter wereld aan de kust, tot het rotsachtige gebied in het midden van Australië.

Rondvlucht boven Australië © Flightradar.com

Na bijna acht-en-een-half uur landde het toestel van Qantas weer op de luchthaven van Sydney. Gezagvoerder Alex Passerini zei vooraf het volgende: “we zullen het vliegtuig in een hoek plaatsen zodat passagiers aan beide kanten een geweldig uitzicht krijgen, met name op Uluru nadat we speciale toestemming hebben gekregen om over te vliegen. Het wordt een heel speciale dag en we zijn verheugd om weer in de lucht te zijn.”

© James D. Morgan/Getty Images

© James D. Morgan/Getty Images