Extra opening voor het snel uitverkochte A380-restaurant

Singapore Airlines kondigde vorige maand aan een van haar A380’s als tijdelijk restaurant te openen. Gisteren werd het eerste weekend binnen een half uur uitverkocht.

Extra dagen

Het A380-restaurant van Singapore Airlines is maandag binnen een half uur volledig uitverkocht. De boeking stond open voor het weekend van 24 en 25 oktober. Ongeveer de helft van het aantal stoelen kan worden gebruikt in de A380. Wegens succes is het weekend van 31 oktober en 1 november nu ook toegevoegd aan de openingsdagen.

Menu

De lunch-prijzen liepen uiteen van ongeveer €375 in first class tot ruim €30 in economy class. Op het menu zullen enkele kenmerkende internationale gerechten van de luchtvaartmaatschappij staan. Ook zullen twee gratis alcoholische dranken beschikbaar zijn en is er een gratis stroom aan andere dranken.

Daarnaast gaat Singapore Airlines verder door met het thuisbezorgen van in-flight maaltijden. Dit allen is onderdeel van het ‘Discover Your Singapore Airlines’ waarmee de luchtvaartmaatschappij de trouwe klant aan wilt houden zonder te kunnen vliegen.