Ryanair CEO: ‘Ryanair zou enige maatschappij kunnen zijn die crisis overleeft’

Door het coronavirus voelen veel maatschappijen de financiële druk van de lagere vraag naar tickets. Maar volgens Eddie Wilson, CEO van Ryanair DAC, zou Ryanair deze crisis makkelijk kunnen overleven. Dat zegt hij in een nieuwe podcast serie genaamd Inside Ryanair.

Voorbereiding

Volgens de CEO staat Ryanair er financieel heel sterk voor, mede door het feit dat Ryanair zeventig procent van haar vloot in eigen beheer heeft. Dit in tegenstelling tot andere maatschappijen die vaak hun toestellen op lease basis in hun vloot hebben en daarom nog steeds dure lease contracten moeten doorbetalen. Verder heeft Ryanair relatief veel reserves om door deze tijd heen te komen.

Concurrentie

Hoewel Ryanair in een goede positie staat om deze crisis te overleven, is de concurrentie niet stil blijven staan. De grootste concurrent van Ryanair, EasyJet, staat er ook erg goed voor, aldus de CEO Johan Lundgren. ‘Dit jaar zal voor het eerst in de geschiedenis zijn dat easyJet een jaar lang verlies draait’, aldus Lundgren.

Toekomst

Eddie Wilson voorziet nog geen concrete oplossing in de aankomende tijd. Volgens hem is er voorlopig maar een mogelijkheid: leven met de huidige regels en werkelijkheid. Ryanair zet haar vloot nu alleen maar in op routes waar het meeste geld op wordt verdiend. Daarmee laten een eerdere strategie, die van connecties tussen de vluchten, achterwege.