Vliegtuigen met een speciale sport livery | Foto’s

Luchtvaartmaatschappijen vallen vaak op door speciale vliegtuig-liveries. Een overzicht van enkele verschillende vliegtuigen met elk haar eigen sport livery.

A380

Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft vele speciale-liveries. Als vaste shirtsponsor van voetbalclub Real Madrid heeft de luchtvaartmaatschappij een van haar A380’s voorzien van een Real Madrid livery.

© Emirates

Naast Real Madrid heeft Emirates nog enkele andere sport-liveries op haar A380-vloot. Onder andere voetbalclubs AC Milaan en Arsenal staan afgebeeld op de A380’s van Emirates

747

Qantas gaf een van haar Boeing 747’s de ‘Spirit of the Australian Team Olympic Livery’. Deze speciale livery werd geplaats voor de Olympische Spelen in 2012.

© Wikiwunala

A330

De hoofdsponsor van voetbalclub Manchester City is Etihad. De luchtvaartmaatschappij heeft haar A330 in een blauw jasje gestoken.

787

Naast de A330 is ook een 787 van Etihad in de kleuren van Manchester City gespoten.

©Etihad Airways

A320

De Ierse luchtvaartmaatschappij Aer Lingus heeft ter ere van het nationale rugby team haar A320 in een speciale livery gespoten.

737

Lufthansa heeft een 737 uit haar vloot vernoemd naar ‘Fanhansa’. De livery is gemaakt ter ere van het Duitse nationale voetbalteam. Zij vlogen in 2016 met dit speciale toestel naar het EK in Frankrijk.

Een volledig overzicht van registraties met een sport livery is te zien op Flightradar24.