KLM B747: een stukje van de PH-BFF te koop bij UP!

De inmiddels ontmantelde KLM B747, de ‘City of Freetown’, maakte in 2018 haar laatste landing op Twente Airport. Een compilatie van het iconische toestel én een stuk van de originele B747 is nu te koop bij Up in the Sky!

Aviationtag

De Boeing 747-400M is afkomstig van de originele KLM PH-BFF.

PH-BFF

De PH-BFF werd in 1990 geleverd aan de KLM nadat het geassembleerd was in de Boeing fabriek in Everett. Vanuit deze fabriek zijn vele 747’s gerold. De ‘City of Freetown’ is een combinatie-variant van passagiers en vracht. Dit type is het laatst nog vliegende type in de KLM-vloot. De PH-BFF werd echter in januari 2018 al uitgefaseerd.

PH-BFF op Twente ©Remco de Wit

Laatste landing

De jumbojet is ontmanteld door AELS op Twente Airport. Na 27 jaar dienst bij de KLM maakte het toestel haar laatste landing op Twente Airport. Het is een van de weinige KLM-toestellen die richting het Nederlandse vliegveld is gevlogen. De meeste zijn richting het Amerikaanse Mojave gevlogen, een van de bekendste vliegtuig-kerkhoven ter wereld.

Een uniek stukje van de PH-BFF.