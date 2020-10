Boeing 737 MAX goedgekeurd door de EASA; mag weer vliegen

De Boeing 737 MAX is door de EASA bestempeld als ‘veilig’. Het toestel mag waarschijnlijk dit jaar nog vliegen in het Europese luchtruim.

Airworthiness directive

Momenteel is de EASA bezig met het opstellen van een airworthiness directive. Dit is een mededeling aan de eigenaren van eigenaren van een toestel dat er iets gecheckt of gecorrigeerd moet worden aan hun toestel. In het geval van de 737 MAX is dat primair een software update. Ook zouden piloten extra training moeten krijgen.

November

Volgens Bloomberg zal de airworthiness directive van de EASA in november worden afgegeven. Vanaf dan kan Boeing aan de slag met het vernieuwen van de reeds gebouwde toestellen. De verwachting dat de eerste toestellen dit jaar nog commercieel mogen vliegen in Europa blijft staan.

FAA

Ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, is dichtbij het goedkeuren van de Boeing 737 MAX. Het is de verwachting dat het toestel ook in de Verenigde Staten dit jaar nog mag vliegen.