De ontwikkeling van de Boeing 777

Ruim zestienhonderd Boeing 777’s in zes varianten heeft Boeing geleverd. Nu de ontwikkeling van de nieuwe 777X vordert komen daar nog enkele honderden orders bij. De ‘Triple Seven’ ontwikkelde zich tot succesvolle widebody.

Eerste 777

Het 777-programma werd in oktober 1990 gestart. Het nieuwe model van Boeing moest het eerste 100 procent digitaal ontworpen vliegtuig worden en was in die tijd ‘the state-of-the-art’. Het toestel, met een twee-persoons cockpit, vloog in 1994 haar eerste vlucht. United Airlines was de eerste luchtvaartmaatschappij die de 777 in 1995 vloog. Het ging hierbij om de kleinste variant, de 777-200.

Groter

Zo’n drie jaar later, in 1998, kwam Boeing met een verlengde versie van de 777, de 777-300. Het toestel werd geleverd aan Cathay Pacific Airways. Het doel van de 777 was het opvullen van het gat tussen de 767 en de 747 in die tijd. Het toestel biedt ongeveer plaats aan tussen de 300 en 400 passagiers. Hiermee was het groter dan de tweemotorige toestellen in die tijd, maar kleiner dan de 747 jumbojet.

Extended Range

Inmiddels is het 777-model in zes varianten beschikbaar. Naast de 777-200 en 777-300 is er ook de zogenoemde ‘Extended Range’ (ER) variant aan toegevoegd. Voor beide modellen betekende dit een vergroot bereik. De 777-200ER maakte zes jaar na de start van het 777-programma haar eerste vlucht.

B777-300ER (c) Ewout Pahud

Long-range

Nóg grotere afstanden konden worden bereikt met de 777-200LR (long-range). Het toestel kan bijna 16.000 kilometer overbruggen wat langer is dan de A380 of B747. Het bleek uiteindelijk geen groot succes, ‘slechts’ zestig toestellen zijn uiteindelijk geleverd. Met de vergrote brandstoftanks kan het toestel veel extra brandstof meenemen om de lange afstanden te overbruggen. Dit bleek uiteindelijk niet efficiënt (genoeg) voor luchtvaartmaatschappijen waardoor Boeing niet verder dan zestig leveringen kwam.

Vracht

Naast de passagierstoestellen is er ook een vrachttoestel door Boeing de markt in gebracht, de 777F. Air France nam het toestel als eerste in gebruik in 2009 nadat de 777F in 2008 haar eerste vlucht maakte. Inmiddels is de 777 veelvuldig te zien in het vrachtsegment. Eerder deze week ontving Lufthansa Cargo haar eerste 777F.

777X

Nu komt Boeing met de zevende variant, de nieuwe 777X. Het toestel moet de concurrentie aangaan met de Airbus A350. Begin dit jaar vloog de 777X voor het eerst, en naar verwachting zullen in 2022 de eerste lijnvluchten worden gevlogen. Het toestel is uitgerust met de krachtigste motoren van General Electric, de GE9X.

How it started How it's going pic.twitter.com/iyWBPmp2ER — Boeing 777X (@b777xlovers) October 11, 2020