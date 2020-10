Schiphol ziet bijna 80 procent minder reizigers in september

Schiphol heeft afgelopen september 1,3 miljoen passagiers verwelkomd, 79,4 procent minder dan in september 2019.

Afname

Ook ten opzichte van de zomer is er een significante afname in de hoeveelheid reizigers te zien. In augustus reisden nog 1,9 miljoen mensen via Schiphol.

Buitenland

Buitenlandse luchthavens zien soortgelijke dalingen in de hoeveelheid passagiers. Vergeleken met september 2019 zag Frankfurt een afname van 82,9 procent, Londen Heathrow zag 81,5 procent minder reizigers en Parijs Charles de Gaulle noteerde een daling van 80,1 procent.

Vracht

De hoeveelheid vrachtvluchten naar Schiphol blijft fors meer dan in 2019. In september 2020 werden er 65,7 procent meer vrachtvluchten uitgevoerd naar Schiphol dan in september 2019.