Terugblik: Airbus vliegt haar eerste A350 | Video’s

Na ruim vier uur vliegen landde in 2013 de eerste Airbus A350 in Frankrijk. Ruim zeven jaar later is het moderne vliegtuig over de hele wereld te zien.

Start

Juni 2013, de nieuwste A350-900 steeg op vanuit het vliegveld van Toulouse. Zo’n zes jaar na het lanceren van het A350-programma vloog het eerste toestel haar testvlucht.

Landing

Iets na twee uur landde het toestel na ruim vier uur vliegen. De succesvolle landing werd uitgevoerd door Airbus haar testpiloten terwijl een groep van test engineers het vliegtuig monitorde. Daarnaast werd het vliegtuig begeleid door een achtervolgingsvliegtuig om verschillende manoeuvres te observeren en te filmen.

Levering

De eerste levering van de A350 ging naar Qatar Airways die inmiddels is uitgegroeid tot grootste A350-operator. De eerste commerciële vlucht vond uiteindelijk plaats in januari 2015 met een vlucht van Doha naar Frankfurt.