Waarom bouwt Dassault nog steeds driemotorige vliegtuigen?

De Franse vliegtuigbouwer Dassault is al jaren de enige fabrikant ter wereld die nog driemotorige vliegtuigen bouwt. Waarom doet Dassault dit nog als enige?

Driemotorig

In 1964 wijzigde de Federal Aviation Administration een belangrijke regel; de 60 minuten regel. Het was tot 1964 alleen voor viermotorige toestellen toegestaan om meer dan 60 minuten verwijderd te zijn van een uitwijkluchthaven. Hierdoor konden alleen viermotorige toestellen de meest directe routes volgen over de Atlantische Oceaan. In 1964 werd deze regel gewijzigd zodat driemotorige toestellen niet meer onder de 60 minuten regel vielen.

Opkomst

Omdat driemotorige vliegtuigen een stuk zuiniger waren dan viermotorige toestellen werden driemotorige toestellen razend populair. De McDonnell Douglas DC-10 en de Lockheed L-1011 TriStar kregen een groot deel van de markt in handen.

ETOPS

In 1976 begon Airbus met het uitvoeren van trans-Atlantische vluchten met een Airbus A300, de eerste widebody met twee motoren. De vluchten werden uitgevoerd onder een soepelere 90 minuten regel. In 1985 gaf de FAA voor het eerst een 120 minuten ETOPS af. Goedgekeurde vliegtuigen en maatschappijen konden in aanmerking komen om tot twee uur bij een uitwijkluchthaven vandaan te vliegen. TWA voerde de eerste vlucht uit onder de nieuwe regel, met een Boeing 767-200 van Boston naar Parijs.

Verandering

De ETOPS regel werd steeds verder uitgebreid waardoor er steeds minder vraag ontstond naar drie- of viermotorige vliegtuigen. Tweemotorige toestellen brachten minder onderhoud met zich mee en waren over het algemeen zuiniger, wat aantrekkelijk was voor maatschappijen. In 2000 rolde de laatste MD-11 de fabriek uit en werden er nog maar amper driemotorige vliegtuigen gebouwd.

Dassault

Momenteel is Dassault de enige vliegtuigbouwer die driemotorige vliegtuigen bouwt. De Falcon 7X, 8X en de 900LX zijn enkele van de laatste driemotorige vliegtuigen die nog in productie zijn.

Bereik

Dassault begon met de productie van de driemotorige jets om de beperkingen voor tweemotorige vliegtuigen te omzeilen. De vliegtuigbouwer bleef echter doorgaan met de productie van driemotorige vliegtuigen omdat dit verschillende voordelen met zich meebracht.

Voordelen

Dankzij de extra motor kunnen de vliegtuigen vanaf kortere banen opereren. Ook zijn hoger gelegen vliegveleden of hogere temperaturen een minder groot probleem voor de toestellen. Wanneer een van de motoren niet operationeel is mag het toestel zonder passagiers naar een andere luchthaven vliegen voor onderhoud.

Zuiniger

De driemotorige zakenjets hebben als laatste voordeel boven hun tweemotorige concurrenten dat ze zuiniger zijn. Wanneer correct gebruik wordt gemaakt van de zuinigheidssystemen aan boord kunnen de Franse jets zuiniger vliegen dat vergelijkbare tweemotorige vliegtuigen.