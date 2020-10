De Koninklijke familie met lijnvlucht weer naar huis

Het was een vakantie om nooit meer te vergeten voor de Koninklijke familie. Na veel kritiek over de ‘corona vakantie’ van het gezin, besloot de Koning om na een dag zijn vakantie al af te breken.

Lijnvlucht

De druk voor de Koning was erg hoog om terug te keren naar Nederland. Het wel bekende regeringstoestel, de PH-GOV, was echter nog onderweg naar huis vanuit Athene. Dat lijkt de reden te zijn dat het gezin de optie voor de KLM heeft genomen. Deze vlucht, de KL1576, werd uitgevoerd met de grotere broer van het regeringsvliegtuig, namelijk de Boeing 737-900.

Onder de radar

Pas toen het vliegtuig geland was op Schiphol om 8 uur lokale tijd werd in de pers bevestigd dat de Koning aan boord zat. De meeste passagiers kwamen daarom ook pas na de vlucht achter dat de Koning bij hen aan boord zat. Voor dit soort VIP vluchten gebeurt dat wel vaker. De VIP gaat als laatste aan boord en is als eerste weer uit het toestel na de landing. Of de hele familie aan boord zat en of de koning zelf terug is gevlogen is nog niet bekend.

Theorie: misschien koning en gezin aan boord van #KL1576 ✈️ De Boeing 737 @klm wordt om 19.55u verwacht op @Schiphol 🇬🇷 pic.twitter.com/pABX179shp — Menno Swart (@MennoSwart) October 17, 2020