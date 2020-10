ZIPAIR voert eerste vlucht uit met slechts twee passagiers aan boord

De Japanse low-cost maatschappij is begonnen met het uitvoeren van passagiersvluchten. ZIPAIR vloog al eerder met commerciële doeleinden rond, maar dit was uitsluitend voor de vrachtsector. Nu is het bedrijf ook begonnen met het uitvoeren van passagiersvluchten. Echter blijkt dit in de corona tijd nog geen succes te zijn.

Eerste vlucht

Twee geluksvogels, een Japanse man en een Koreaanse vrouw waren de enige passagiers aan boord. Beide passagiers maakte gebruik van de business-class stoelen in het toestel. De Boeing 787-8 vliegt met twee klassen aan boord. Bijzonder is dat de business-class stoelen volledig plat gelegd kunnen worden, wat ongebruikelijk is voor een budget maatschappij. Naast een ontsmettingskit kregen de twee klanten ook een paar souvenirs mee naar huis.

Tegenvallend

Volgens de president van ZIPAIR, Shingo Nishida, is deze vlucht niet representatief voor de route. De vracht routes die het bedrijf al eerder vloog blijven doorgaan omdat de vraag nog steeds hoog genoeg is. ‘De vraag naar vracht is sterk en wij zijn in staat om het af te leggen tegen de minimale kosten vereist voor zo’n operatie. Ik zou het op prijs stellen als er veel mensen aan boord zitten, maar ik ben niet teleurgesteld omdat het er nu minder zijn’ aldus de president.

Toekomst

ZIPAIR is niet van plan om stil te blijven zitten. Integendeel, het Japanse bedrijf heeft al een extra vlucht op de planning staan. Vanaf 25 oktober zal de Koreaanse hoofdstad drie maal per week worden aangevlogen. De vluchten zullen op dinsdag, vrijdag en zondag worden uitgevoerd. Naast de opschaling op deze route kijkt de maatschappij ook verder dan Korea. De route naar Bangkok stond al eerder op de planning, maar door de corona maatregelen van Thailand is de opening van deze route nog niet mogelijk.