Nieuwe CEO British Airways dringt aan op coronatest vóór vertrek om industrie op gang te trekken.

In zijn eerste publieke optreden sinds hij vorige week de nieuwe CEO van British Airways werd, heeft Sean Doyle tijdens een toespraak bij Airlines 2050: Beyond the Crisis zijn visie gegeven op hoe de luchtvaartindustrie de mensen weer aan het vliegen kan krijgen.

Verband

De bestuursvoorzitter zei dat de luchtvaartmaatschappij gelooft dat het risico voor de volksgezondheid van vliegen laag is nadat de brancheorganisatie IATA suggereerde dat er sinds begin 2020 slechts 44 gevallen van COVID-19 zijn gekoppeld aan vluchten. In dezelfde periode hebben ongeveer 1,2 miljard passagiers gereisd. Ook benadrukt hij de mate van protectie die de huidige systemen in passagierstoestellen bieden: “In de cabine wordt de lucht elke twee tot drie minuten volledig vervangen door HEPA-filters die microscopisch kleine bacteriën en virusclusters verwijderen met meer dan 99,9 procent efficiëntie, gelijk aan de normen van de operatiekamer van ziekenhuizen.”

Lange termijn

Over de beste oplossing op de lange termijn zei hij: “Wij geloven dat de beste manier om mensen gerust te stellen is om een ​​betrouwbare en betaalbare test in te voeren voordat ze gaan vliegen. Voor het Verenigd Koninkrijk vermindert deze aanpak de stress op de NHS (National Health Service, red.) -testsystemen in het VK en op het toezicht op het quarantainesysteem.”