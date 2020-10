Nieuwe luchthaven Berlijn klaar voor opening

De nieuwe luchthaven van Berlijn, Berlin Brandenburg Airport (BER), heeft naar eigen zeggen alle voorbereidingen ondergaan voor een succesvolle ingebruikname.

Generale repetitie

Medewerkers en procespartners (luchtvaartmaatschappijen, douane, federale politie, grondafhandelaars, etc.) van de luchthaven hebben sinds april elke dinsdag en donderdag meegewerkt aan proefoperaties. In juni deden er ongeveer 400 figuranten per dag mee. 120 medewerkers van het logistieke team coördineerden de extra’s, bagage en catering. Tijdens 27 proefdagen maakten in totaal 24.000 medewerkers en 9.897 vrijwilligers kennis met BER. Ongeveer 179.000 stuks bagage en 54.000 boekingen voor 2.350 vluchten hebben bijgedragen aan een realistische luchthavenoperatie.

Bagageafhandeling getest bij nacht ©BER

Verbeteringen

Door de proef zijn er al veel verbeteringen doorgevoerd nog voordat het vliegveld officieel haar deuren opent. Denk hierbij aan praktische zaken als het vergroten van vuilnisbakken, het aanpassen van bewegwijzering en het installeren van oplaadpoorten voor mobile elektronica. “We hebben ons grondig voorbereid op de inbedrijfstelling. Het hoofddoel van onze proef is bereikt: vanaf het opgeleverde gebouw hebben we een volledig functionele luchthaven gerealiseerd. De gebruikers en partners kunnen kennis maken met hun luchthaven en vertrouwen krijgen in het omgaan met de nieuwe systemen. We kunnen BER op 31 oktober met een gerust geweten in gebruik nemen”, aldus Engelbert Lütke Daldrup, CEO van BER.

Positioneringstest bij Terminal 1 met partner easyJet ©BER

Gefaseerde opening

Terminal 1 van BER opent op 31 oktober met een parallelle landing van Lufthansa en easyJet. Op 1 november, de eerste volledige bedrijfsdag worden ongeveer 6.000 passagiers verwacht in Terminal 1 en ongeveer 5.000 in Terminal 5 (de voormalige luchthaven Schönefeld). De tweede fase vindt plaats van 3 t/m 4 november. Op 4 november gaat de zuidelijke baan open. De laatste verhuizing vindt plaats van 7 t/m 8 november, wanneer de laatste luchtvaartmaatschappijen de luchthaven Tegel zullen verlaten. Dan, op 8 november, zullen ongeveer 16.000 passagiers worden ingecheckt bij Terminal en bijna 8.000 bij T5. Die aantallen zijn vanwege de coronapandemie beduidend lager dan normaal in het najaar zou worden verwacht.