Airbus A330 bereikt mijlpaal van 1500 afleveringen

De Airbus A330 familie heeft 1500 toestellen afgeleverd aan haar klanten. Delta Air Lines had de eer om het mijlpaal toestel in ontvangst te nemen. Het ging om een nieuwe A330-900. Met deze mijlpaal komt de A330 in een heel kort en speciaal lijstje.

Types

Het verhaal begint in 1992 met de eerst eerste vlucht van een A330. Het was het eerste langeafstand model van Airbus. Over de jaren zijn er vele verschillende varianten van de A330 gebouwd, voornamelijk worden ze voor civiele doeleinden gebruikt, maar er zijn ook militaire versies gemaakt. Het grote succes voor Airbus ligt in de passagiersversies van het toestel. De A330-200 en -300 zijn samen al goed voor ruim 1400 toestellen. Verder is er nog een vrachttype gemaakt van de -200 versie. De militaire versies worden gebruikt als transportvliegtuig en als tankvliegtuig. De tankversie staat ook wel bekent als de A330 MRTT. De nieuwe beluga XL toestellen zijn ook gebaseerd op een A330.

Mijlpaal

Het is de eerste wide-body vliegtuig van Airbus die de 1500 afleveringen doorbreekt. Daarmee komt de Airbus A330 in een heel kort rijtje van wide-body vliegtuigen die de 1500 afleveringen mijlpaal hebben gehaald. Twee vliegtuigen hebben het kunstje al eerder gedaan namelijk, de Boeing 777 en 747 families. Nu dat Boeing heeft aangekondigd dat de 747 familie op zijn einde loopt is de 777 het enige type die concurrentie biedt op dit vlak voor Airbus.

NEO

De A330NEO ‘New Engine Option’ serie moet de familie naar nog grotere hoogte brengen voor Airbus. De nieuwe versie is vijfentwintig procent zuiniger dan de vorige versie van het toestel. Dit komt door de nieuwe motoren en een nieuw vleugelontwerp voor het toestel. Ondanks dat kan het toestel voor 95% dezelfde onderdelen gebruiken. Dat is erg aantrekkelijk voor maatschappijen die nu al vliegen met oudere modellen van de A330.