KLM personeel krijgt wederom een optie om vrijwillig te vertrekken

Het zijn zware tijden voor de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het bedrijf heeft een lening van 3,4 miljard euro bemachtigd om de crisis te overleven, maar dat alleen blijkt nog niet genoeg om het bedrijf te redden. Het personeel van KLM krijgt nu wederom een optie om vrijwillig ontslag te nemen.

Ronde twee

In mei had het personeel al eerder een mogelijkheid om vrijwillig het bedrijf te verlaten. Deze mogelijkheid was een organisatiebrede optie. Medewerkers konden toen tot maximaal achttien maandsalarissen mee naar huis krijgen. KLM had gehoopt om afscheid te nemen van vijfduizend personeelsleden. Echter verwachtte de Nederlandse luchtvaartmaatschappij toen al dat dit niet genoeg zou zijn.

De deal

Voor sommige mensen in het bedrijf ligt de eerder genoemde achttien maandsalarissen niet in het verschiet, alhoewel een groot deel al decennia lang in dienst is bij het bedrijf. Personeel krijgt vanaf het elfde dienstjaar één maandsalaris per dienstjaar mee naar huis, met een maximum van achttien maandsalarissen. Voor medewerkers die minder dan elf dienstjaren bij het bedrijf hebben gemaakt geldt de regel van een kwart maandsalaris per dienstjaar.

Toekomst

Eerder deze maand kwam KLM samen met de vakbonden met een herstructureringsplan voor de maatschappij. Daarin staan alle voorwaarden voor de organisatie herstructurering waaraan maatschappij zich moet houden. KLM sluit gedwongen ontslagen niet uit als niet genoeg personeelsleden gebruik gaan maken van deze regeling. Er wordt geschat dat ongeveer 1500 mensen gedwongen het bedrijf zullen moeten gaan verlaten.