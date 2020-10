VS ziet voor het eerst sinds maart meer dan 1 miljoen passagiers op een dag: hoe zit dat in Europa?

Een enigszins bespoedigend bericht uit de Verenigde Staten; voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie heeft het totale passagiersaantal op één dag boven de 1 miljoen gelegen. Maar hoe gaat het in Europa…

De cijfers zijn door de Transportation Security Administration (TSA) naar buiten gebracht. Afgelopen zondag werd deze (in coronatijden) mijlpaal bereikt, voor het eerst sinds ruim een half jaar geleden de reisbeperkingen zijn ingegaan. Imposant als dit aantal passagiers mag klinken, benadrukt de TSA dat dit nog steeds maar 60% is van het niveau van oktober 2019. Op het dieptepunt van de crisis was het dagelijkse aantal passagiers teruggelopen tot 90.000. Volgens de organisatie draagt onder meer het toepassen van moderne technieken bij het in- en uitchecken, waarbij de noodzaak tot contact tussen medewerkers en passagiers wordt geminimaliseerd, bij aan de toename van passagiers.

Eurocontrol

In Europa laat Eurocontrol zien dat de cijfers momenteel in een neergaande spiraal zitten. Dit terwijl de Europese markt een voorzichtig herstel liet zien na de initiële coronagolf in juni, juli en het begin van augustus. De opkomst van het coronavirus sinds medio augustus heeft dit herstel echter tenietgedaan. De laatste cijfers (week 42) laat zien dat het Europese vliegverkeer op 43,7% zit in vergelijking met 2019.

Medio augustus (week 33) lag dit percentage nog op 48,5%.

Passagiersaantallen Europa

Ook de passagiersaantallen zijn aan het dalen. In onderstaande tweet van Eamonn Brennan, directeur van Eurocontrol, is te zien dat de cijfers in medio augustus 65% lager lagen, maar dat dit eind september naar ruim 70% is gezakt.

Luchthavens

Ook de luchthavens in Europa merken bovenstaande trend. Bijna allemaal zagen ze de hoeveelheid verkeer verminderen. Ook Schiphol zag 11% minder verkeer tussen 24 september 2020 en 8 oktober 2020. Passagiersaantallen van onze nationale luchthaven lagen in september 2020 bijna 80% lager dan in september 2019.