Zweden trekt extra miljarden uit voor defensie

De komende vijf jaar wil de Zweedse regering 27,5 miljard Zweedse kroon (2,6 miljard euro) extra besteden aan defensie. Dit heeft de Zweedse minister van Defensie Peter Hultqvist bekend gemaakt in een persbericht.

Het totale defensiebudget voor de periode 2021-2025 bedraagt daarmee 7,6 miljard euro. In ruim tien jaar tijd betekent dit bijna een verdubbeling van de Zweedse uitgaven voor defensie, zo schrijft het ministerie.

Dreiging

“Het is een signaal naar het Zweedse volk en onze buurlanden dat we de veiligheidssituatie buitengewoon serieus nemen ”, zegt minister van Defensie Peter Hultqvist. De investeringen hebben als doel om het land te versterken en te voorbereiden op een eventuele gewapende aanval. Hoewel niet concreet benoemd, lijken de Zweden Rusland als grootste dreiging te beschouwen.

Aanval

“Het voorstel moet worden gezien tegen de achtergrond van de verslechterende veiligheidssituatie in Noord-Europa in de loop van de tijd. Zweden kan worden getroffen als zich een crisis of een gewapend conflict voordoet in onze buurt. Een gewapende aanval op Zweden kan niet worden uitgesloten”, aldus Hultqvist. Alle krijgsmachtonderdelen zullen worden versterkt, ook gaat er meer geld naar cyberoperaties en de afdeling buitenlandse inlichtingen.

Saab JAS-39 Gripens van de Zweedse luchtmacht © Leonard van den Broek

Bezuinigd

Net als veel Europese landen heeft Zweden de afgelopen 25 jaar flink bezuinigd op defensie. Bij de luchtmacht werden diverse vliegbases gesloten, het aantal gevechtsvliegtuigen werd meer dan gehalveerd. Hoewel het Scandinavische land een strikte neutraliteit handhaaft, werd de Sovjet-Unie tot begin jaren ’90 als grootste dreiging beschouwd. Met het uiteenvallen van het Warschaupact verdween dat gevaar.

Vervangen

De huidige plannen betekenen een reactivering van Uppsala als actieve vliegbasis. In plaats van de JAS39C/D Gripen volledig te vervangen door de modernere JAS39E, zullen beide typen voorlopig naast elkaar in gebruik blijven. Het plan is om het aantal afdelingen met gevechtsvliegtuigen uit te breiden van vier naar zes. Ook zal de komende periode gezocht gaan worden naar een vervanger van de twee S100D Argus radartoestellen. De S102B Korpen elektronische verkenningsvliegtuigen worden de komende jaren nog niet vervangen.

SAAB S100D Argus radarvliegtuig © Leonard van den Broek

Diensten

Naast meer geld voor materieel, wordt ook geïnvesteerd in personeel. Het totale personeelsaantal (actieve dienst en reservisten) wordt uitgebreid van 60.000 naar 90.000 personeelsleden. Verder gaat er meer geld naar civiele defensie. Zweden wil de veerkracht gaan verbeteren van publieke diensten als gezondheidszorg, energievoorziening, communicatienetwerken, voedsel- en watervoorziening en ordehandhaving. Hier wordt een bedrag van 400 miljoen euro voor uitgetrokken.