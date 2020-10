Cathay Pacific heft dochter Cathay Dragon op

Cathay Pacific heft haar dochter Cathay Dragon op. Ook heeft de maatschappij 8.500 ontslagen aangekondigd.

Dragonair

Cathay Dragon werd in 1985 opgericht als Dragonair. De maatschappij vloog vanuit Hong Kong op regionale routes. In de jaren ’90 werd Cathay Pacific aandeelhouder van Dragonair en in 2006 werd de maatschappij volledig overgenomen door Cathay Pacific. In 2016 werd de naam Dragonair veranderd in Cathay Dragron.

Concurrentie

Naast de reisrestricties die momenteel gelden had Cathay Dragon al langer last van de onrust in Hong Kong, die reizigers afschrikt. Ook kreeg de maatschappij te maken met concurrentie van de Chinese hogesnelheidstreinen.

Routes

De routes van Cathay Dragon worden overgenomen door zowel HK Express Airways, een andere dochter van Cathay Pacific, als Cathay Pacific zelf. Cathay Pacific beschikt niet over narrow-body vliegtuigen, waardoor de routes waarop minder vraag is aan HK Express worden overgelaten.

Ontslagen

Cathay Pacific heeft aangekondigd 8.500 banen te schrappen. Een deel van deze banen zijn lege posities, die ontstaan zijn doordat de maatschappij al enige tijd geen nieuwe personeelsleden aanneemt. In totaal zal ongeveer een kwart van het personeel van de maatschappij vertrekken.