F/A-18 Super Hornet neergestort in Californië | Video

Een F/A-18E ‘Super hornet’ van de U.S. Navy is dinsdag neergestort in de Amerikaanse staat Californië. De piloot heeft de straaljager met zijn schietstoel verlaten en wordt onderzocht in een nabijgelegen ziekenhuis.

Vlucht

Het neergestorte toestel voerde een reguliere trainingsvlucht uit. Verschillende Amerikaanse media melden dat het toestel bewapend was ten tijde van het incident. wat de oorzaak van het neerstorten was is nog onbekend.

Grond

Op de grond raakte voor zover bekend niemand gewond. De lokale brandweer was snel ter plaatse, wat vooral te danken was aan het feit dat de straaljager relatief dichtbij de openbare weg neerstortte.