Geen mogelijkheden voor een verbod op goedkope vluchten naar risicogebieden

De minister van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat er geen mogelijkheden zijn om goedkope vluchten naar ‘oranje’ gebieden nationaal te verbieden. Wel spoort ze aan dit in Europees verband nader te onderzoeken.

Goedkope tickets

Eerder gaf minister van Nieuwenhuizen al aan dat het lastig zou zijn om vakantievluchten naar code oranje gebieden te verbieden. Hiermee doelt de minister voornamelijk op de zeer goedkope vluchten zoals Ryanair die met verschillende acties haar reizigers weer aan boord wilt krijgen. Hierbij kon je voor vijf euro naar een code oranje gebied of kreeg je een tweede ticket gratis. De minister was er duidelijk over: “ik vind het een gotspe.”

Verbod

In een brief aan de tweede kamer laat de minister dinsdag weten dat dit verbod inderdaad lastig is. Het is zelfs onmogelijk voor het kabinet om dit te doen. Wel wil de minister het in Europees verband aankaarten bij de Europese Commissie. Ze spoort lidstaten aan om gezamenlijk te onderzoeken wat er mogelijk is om de zeer goedkope vliegtickets naar risicolanden te verbieden.

Ontmoedigen

Ondanks het niet kunnen afdwingen van een verbod blijft het kabinet vluchten naar risicolanden ontmoedigen. Met het extra waarschuwen op social media en publiekscampagnes hopen zij reizigers aan te sporen om alleen noodzakelijke reizen naar code oranje gebieden te maken.