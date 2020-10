Lelystad Airport: hoe zijn we hier terecht gekomen? | Achtergrond

Het geplaagde Lelystad Airport is vaak in het nieuws vanwege de geplande opening. De politieke afweging is vanwege vele factoren, zoals de stikstof problematiek en de verkeersverdeelsleutel, erg lastig te maken voor de minister. Voorlopig staat de opening gepland op november 2021. Er is veel geschreven over de toekomst van Lelystad Airport maar in dit artikel kijken we terug naar het verleden. Hoe en waarom zijn we op dit punt gekomen?

Het begin

Bij de drooglegging van de Flevopolder werden al vliegtuigen ingezet. Kleine toestellen vertrokken van allerlei smalle grasbaantjes in de provincie. Deze toestellen werden ingezet om riet in te zaaien. Na de inpoldering werd besloten dat het efficiënter zou zijn als er één vaste plek kwam voor het vliegveld. Een gebied net ten zuiden van de toekomstige stad Lelystad werd hiervoor gekozen. Het was in die tijd nog een simpele grasbaan. Meer was er niet nodig in die tijd. Het terrein werd in november 1973 officieel in gebruik genomen als vliegveld. De ingebruikname van de luchthaven was eerder dan de officiële benoeming van de gemeente Lelystad zelf.

De eerste groei

Na de officiële opening van het vliegveld in 1973 werd de grasbaan erg veel gebruikt. Dat resulteerde in een erg hobbelige baan. Mede door de slechte baan en door de groei in vliegbewegingen werd in 1981 een verharde landingsbaan aangelegd. De verharde taxibaan volgende twee jaar later in 1983. De landingsbaan werd verder uitgebreid naar een baan van 1250 meter lang en er werd baanverlichting toegevoegd om het verkeer beter te accommoderen. In 1991 waren deze modificaties voltooid. Naast de hoofdbaan was er ook een specifieke MLA baan en zweefvliegbaan beschikbaar. De echte groei begon pas echt in 1993.

Lelystad Airport ©Remco de Wit

Schiphol Group

In 1993 begon de echte groei periode voor de luchthaven. Schiphol Group werd de eigenaar van het vliegveld. Daarna veranderde de naam ook officieel naar Lelystad Airport. In de jaren die volgde groeide de luchthaven door naar ruim 140.000 vliegbewegingen in 1999. Daarmee werd Lelystad Airport de drukste luchthaven voor de kleine luchtvaart in Nederland.

Next level

Al sinds de overname in 1993 worden er al plannen gemaakt voor een doorgroei naar grote commerciële luchthaven. De eerste echte concrete aanleiding naar een groei van Lelystad Airport kwam in 2008 toen Hans Alders het advies van de Alderstafel deelde. In dit advies benoemt de tafel Lelystad tot een gunstige kans voor groei. Het rapport stelt verder voor om 70.000 vliegbewegingen over te brengen van Schiphol naar Eindhoven en Lelystad. Zoals het rapport zelf zegt ‘(…) de sector zal maximaal worden ingezet op de verruiming van het aandeel burgerverkeer op de militaire luchthaven Eindhoven en de uitbreiding van de regionale luchthaven Lelystad voor de overloop en groei van niet-mainportgebonden verkeer(..)’. Het parlement en kabinet namen dit advies in 2008 over.

Officieel

In het voorjaar van 2015 werd het besluit officieel. Lelystad Airport mocht gaan doorgroeien naar een commerciële luchthaven met circa 45.000 vliegbewegingen in het jaar 2033. Schiphol Group trok 90 miljoen euro uit voor het plan. Het kabinet investeerde samen met de regio 70 miljoen euro om de bereikbaarheid te verbeteren. Het plan was om in april 2018 open te gaan voor 5.000 vluchten per jaar. Echter ging dit anders dan eerder geplant. In februari 2018 werd bekent gemaakt door de minister van infrastructuur en waterstaat dat het werd uitgesteld tot 2020. Dit was ten gevolgen van rekenfouten in het milieueffectrapport ook wel de MER genoemd.

Nu

Sinds het najaar van 2019 is er een officieel brandweerkorps en luchtverkeersleiding aanwezig op de luchthaven. Verder zijn er vele luchtruim aanpassingen gedaan om de nieuwe routes te kunnen faciliteren. De huidige problemen voor de luchthaven bestaan voornamelijk uit de beruchte laagvliegroutes, verkeersverdeelsleutel en de stikstof uitstoot. De laagvliegroutes komen door de verouderde indeling van het luchtruim. Een nieuwe indeling van het luchtruim staat geplant voor 2023. De stikstof problematiek was het grote onderwerp van discussie voor de corona crisis. De vraag is of en wanneer er een oplossing gevonden kan worden voor de stikstof. Twaalf jaar na het advies van de Alderstafel kunnen we concluderen dat het verhaal van Lelystad Airport nog lang niet af is.