Oproep voor internationale verplichting van duurzame brandstof

Onder andere Schiphol en KLM roepen op een internationale bijmengverplichting te introduceren voor duurzame vliegtuigbrandstof. De coalitie heeft de Europese Commissie gevraagd dit voor 2025 te bewerkstelligen.

CST

Naast de Schiphol groep en KLM zijn ook bedrijven als Heathrow Airport en Shell (en nog enkele andere) onderdeel van de coalitie ‘Clean Skies for Tomorrow’ (CST). In de coalitie werken bedrijven samen om duurzame oplossingen te ontwikkelen om zo de klimaatdoelen te behalen. Hierbij moet de luchtvaart in 2050 CO2-neutraal zijn.

Oproep

De CST wil dat de Europese Commissie (EC) een bijmengverplichting niet later dan 2025 in werking stelt. Hierbij willen zij dat tot aan 2050 de bijmengverhouding toeneemt. Dit moet de industrie een ‘krachtige prikkel’ geven om de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen op te schalen, aldus CST.

CEO

“Ons doel is CO 2 -neutrale luchtvaart in 2050. Innovatie is de manier om die ambitie te realiseren. Duurzame vliegtuigbrandstof is een bewezen technologie en het is nodig de productie daarvan op te schalen. Dat kan door een Europese bijmengverplichting. Zo’n bijmengverplichting is een goed voorbeeld van beleid dat investeringen en innovatie aanjaagt,” aldus CEO van Schiphol Dick Benschop.

(c) KLM