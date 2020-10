Testen en financiële steun cruciaal voor de luchtvaart

De toekomst van luchtvaartmaatschappijen staat op het spel. Coronatesten en financiële steun zijn de manieren om de reisindustrie gezond te houden, aldus IATA.

Testen

IATA blijft het herhalen; quarantaine maatregelen zijn niet de oplossing. De internationale organisatie pleit voor meer testen op de vertrekluchthaven om zo quarantaine maatregelen te voorkomen. Uit onderzoek van IATA blijkt dat 83 procent van de reizigers niet wilt vliegen als zij in quarantaine moeten in het land van aankomst. Bijna 9 op de 10 passagiers staat open voor een COVID-19-test voorafgaand aan de vlucht.

Ook Air France-KLM en Schiphol pleiten voor een internationaal testbeleid. Het vliegen zou hierdoor aantrekkelijker moeten worden en quarantaine maatregelen zijn niet meer nodig. Grote luchthavens als Frankfurt, Heathrow, maar ook Brussel doen momenteel al aan testen. Hierbij is er echter geen verplichting en geldt het (vaak) voor aankomende passagiers.

Schiphol

In Nederland is de teststraat sinds begin september gesloten. Hier ontstond veel ophef over doordat passagiers uit vluchten van code oranje gebieden zonder coronatest Nederland in kunnen. Ondanks de felle kritiek uit de Tweede Kamer is de teststraat momenteel nog steeds dicht. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat tijdens de proef, van 12 augustus tot 12 september het ‘vindpercentage’ bijna de helft lager lag dan in de overige teststraten in Nederland. Hieruit werd geconcludeerd dat de teststraat op Schiphol minder efficiënt was voor het opsporen van positieve corona gevallen.

Financiële steun

Zolang luchtvaartmaatschappijen lage bezettingen hebben, en veel landen hun grenzen sluiten moeten luchtvaartmaatschappijen financiële steun krijgen, aldus IATA. Vele, grote luchtvaartmaatschappijen krijgen momenteel al financiële steun van overheden. Met garantstellingen en/of directe leningen proberen zij luchtvaartmaatschappijen overeind te houden. In Nederland krijgt KLM een steunpakket van 3,4 miljard bestaande uit twee leningen. Twee miljard euro bestaat uit leningen van banken, en het overige is een direct staatslening. Niet alleen de Nederlandse overheid biedt financiële steun, ook de Duitse staat staat garant voor Lufthansa én neemt 20 procent van de aandelen in handen.

IATA

IATA sprak haar zorgen uit over de financiële situatie bij luchtvaartmaatschappijen. “Luchtvaartmaatschappijen verbruikte in de tweede helft van 2020, 300.000 dollar per minuut in contanten. Veel van de overheidssteun die hen in staat heeft gesteld levensvatbaar te blijven, raakt op. Het vooruitzicht van catastrofaal banenverlies is zeer reëel. Voortdurende financiële steun is hard nodig totdat de industrie weer op de been is ”, aldus Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President voor Europa.