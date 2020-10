Aan boord van Air Force Two | Video

Air Force Two is de callsign van het viegtuig waarin de vicepresident van de Verenigde Staten reist. Het gebruikelijke toestel voor het vervoer van de vicepresident is een Boeing C-32, de militaire variant van de Boeing 757-200.

Verschil

Het voornaamste verschil tussen de C-32 en een 757 is het vliegbereik. De C-32 kan 11.000 kilometer overbruggen, waar een 757-200 slechts 7.222 kilometer kan afleggen. Omdat een C-32 minder passagiers en vracht hoeft te vervoeren kan het toestel meer brandstof meenemen.

Sober

Vergeleken met de Boeing VC-25, die dienst doet als Air Force One, is de C-32 relatief sober ingericht. De op een Boeing 747-200 gebaseerde VC-25 biedt meer ruimte voor VIP’s dan de C-32. Omdat de C-32 een stuk kleiner is dan de VC-25 moet de ruimte aan boord efficiënter benut worden.