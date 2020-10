British Airways Boeing 747 krijgt nieuw leven als filmset

Een Boeing 747 van British Airways krijgt een tweede leven als fimset, zo heeft de maatschappij bekend gemaakt. Het vliegtuig wordt donderdag naar de luchthaven van Dunsfold, net ten zuiden van Londen, gevlogen.

Cardiff

De Boeing 747 in kwestie, G-CIVW, werd eerder al opgeslagen op de luchthaven van Bournemouth. Later werd de jumbo naar Cardiff gevlogen om ontmanteld te worden. Het toestel is echter van de slopershamer gered en zal behouden blijven in Dunsfold.

Film

De 747 wordt behouden zodat het gebruikt kan worden bij de opnames van films en series. Naast het interieur zal het toestel ook het kleurenschema van British Airways blijven dragen.

Museum

Eerder was er in het Verenigd Koningrijk al een oproep om een van de laatste 747’s van British Airways in een museum te plaatsen. Dit lijkt nu te gebeuren. De luchthaven van Dunsfold heeft aangegeven de 747 open te willen stellen aan het publiek wanneer deze niet wordt gebruikt.

G-CIVW

Het vliegtuig in kwestie werd in 1998 afgeleverd aan British Airways. Het toestel heeft meer dan 11.000 vluchten uitgevoerd, meer dan 90.000 uur gevlogen en meer dan 70 miljoen kilometer overbrugd. Op 28 maart vloog de jumbo voor het laatst commercieel, van Boston naar Londen.