Airbus levert eerste in de Verenigde Staten gebouwde A220 af

Airbus heeft haar eerste in de Verenigde Staten gebouwde A220 afgeleverd aan Delta Airlines.

Productie

De Amerikaanse A220’s worden geproduceerd in Mobile, in de Amerikaanse staat Alabama. Door de productie naar de VS te halen hoeft er geen importheffing over de toestellen betaald te worden, zoals wel het geval is met bijvoorbeeld in Europa geproduceerde toestellen.

Steun

Volgens de Amerikaanse overheid heeft Airbus onterecht financiële steun ontvangen. Hierdoor zou Airbus een oneerlijke concurrentiepositie hebben tegenover Boeing, wat de Amerikaanse overheid heeft doen besluiten om een importheffing op toestellen van Airbus in te voeren. Omdat de vliegtuigen die in de VS gebouwd worden niet geïmporteerd hoeven te worden vallen deze niet onder de importheffing.

Delta

Delta is de grootste Amerikaanse klant voor de A220. De maatschappij heeft 95 exemplaren, zowel -100’s als -300’s, besteld. Inmiddels heeft Delta meer dan 30 A220’s in haar vloot. De toestellen vervangen de MD-88’s en MD-90’s van de maatschappij. Op termijn moeten de nieuwe toestellen ook de Boeing 717 gaan vervangen.

Klant

Delta is een belangrijke klant voor Airbus. De maatschappij, die al enige tijd bezig is met het vernieuwen van haar vloot, heeft de laatste jaren alleen nog vliegtuigen besteld bij Airbus. Het is bij velen de verwachting dat Delta over een paar jaar alleen nog maar met Airbussen vliegt, wat in de Verenigde Staten kritiek oplevert.