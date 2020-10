Boeing verspreidt virus in een vliegtuig voor onderzoek | Video

Boeing heeft verschillende tests uitgevoerd met virussen aan boord van vliegtuigen. Het doel van de tests was aantonen dat de schoonmaaktechnieken die momenteel worden gebruikt effectief zijn tegen de verspreiding van virussen aan boord.

Virus

Het virus waarmee Boeing tests heeft uitgevoerd is niet schadelijk. De tests werden uitgevoerd in samenwerking met de University of Airzona. Het virus werd aan boord verspreid op verschillende oppervlaktes. Vervolgens werden de door Boeing voorgeschreven schoonmaakmethodes toegepast.

© Boeing

Schoonmakers

De schoonmakers werd niet van tevoren verteld dat het om een onderzoek ging of dat er een onschadelijk virus aan boord van het toestel was geplaatst. De tests werden uitgevoerd met een desinfecterend schoonmaakmiddel, elektrostatische sproeiers, antimicrobiële coatings en een ultraviolet lamp.

Resultaat

Na elke schoonmaakronde werd onderzocht hoe effectief deze was. De uitkomst van het onderzoek was dat elke van de drie schoonmaakmethodes meer dan 99,99 procent van de virusdeeltjes had verwijderd, wat de norm is voor sterilisatie.