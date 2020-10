De toekomst van de Air France-KLM-vloot | Deel 1

De toekomst van luchtvaartmaatschappijen staat op het spel. Diverse operators faseren hun oude toestellen versneld uit en herzien hun vlootstrategie. Hoe ziet die toekomst voor Air France-KLM eruit?

Uitfaseren

Allereerst de huidige ontwikkeling binnen de Air France-KLM holding. Beide luchtvaartmaatschappijen faseren door de coronacrisis haar viermotorige toestellen uit. Zo vliegt KLM zondag 25 oktober haar laatste 747-vlucht met de combi-toestellen. Air France daarintegen faseert haar A380’s vervroegd uit. Al hoewel de Fransen al eerder besloten hadden in 2022 afscheid te nemen van de superjumbo’s, besloten zij door de coronacrisis versneld afscheid te nemen.

Deze ontwikkeling geldt overigens niet voor de cargo-tak. Hier zal de vloot blijven bestaan uit de huidige drie KLM Boeing 747-400ERF vrachttoestellen en de 777 voor Air France.

Eerder maakte Up in the Sky al een overzicht van de vlootveranderingen van SkyTeam-partner Delta Air Lines.

Een 747 van KLM ©Kris Pronk

KLM

Nu KLM haar 747’s niet meer inzet voor passagiersvluchten, nemen drie vliegtuigtypes alle long-haul bestemmingen op zich. De Boeing 777, 787 en de Airbus A330 zitten al jaren in de vloot van KLM, maar hoe ziet de toekomst eruit?

Kort gezegd lijkt KLM, exclusief dochter Cityhopper, te bewegen richting een ‘all-Boeing’ vloot. In een reactie aan Up in the Sky laat de luchtvaartmaatschappij weten dat de korte-termijn plannen voor de A330-vloot nog onduidelijk zijn. Wel bevestigen zij de komst van nieuwe 787-10’s waaronder een geleased-toestel die in het voorjaar van 2021 wordt toegevoegd aan de KLM-vloot. Het enige Airbus-type in de huidige vloot verlaat, volgens de pre-corona plannen, in 2025 de vloot. Door het aflopen van lease-contracten en het uitblijven van het gehoopte herstel, zou het ook eerder afgelopen kunnen zijn met de dertien Airbus vliegtuigen.

KLM A330-200 ©Up in the Sky / Maurits Vink

Voor de Europa-vloot houdt KLM de deuren nog open. De meest logische keuze gaat richting de 737 MAX die eerder deze maand veilig werd bevonden door de Europese autoriteit EASA. Hiermee zou de luchtvaartmaatschappij een ‘all-Boeing’ operator worden, los van dochteronderneming KLM Cityhopper (KLC). Door de problemen met de MAX heeft KLM echter ook haar ogen gericht op de Airbus A321neo. Het langzaam verouderen van de huidige 737-vloot (bestaande uit de 737-700, 737-800 en 737-900) zal KLM in de loop der jaren doen besluiten over te gaan op de MAX, óf de NEO.

Efficiëntie

Het hebben van een ‘simpele’ vloot heeft alles te maken met de efficiëntie. Voor KLM betekent dit één typerating voor de 777/787 ondanks dat het verschillende types zijn. Voor de piloten zijn er een aantal verschillen, zoals het head-up display in de 787, de lengte van het landingsgestel en zo zijn er nog een aantal factoren die het vliegen in de 787 nét wat anders maken. Toch vallen de twee types binnen één typerating. Hiermee worden piloten dus opgeleid om zowel de 777 als de 787 te vliegen óf voor de Europese 737, in het geval van een keuze voor de 737 MAX. Die gesimplificeerde vloot brengt echter ook risico’s met zich mee.

De cockpit van een Boeing 787 ©Eric Salard

Risico’s

Het principe van een ‘all-…’ operator is duidelijk, bij welke fabrikant dan ook. Voor KLM kan een ‘all-Boeing’ vloot risicovol zijn. Als luchtvaartmaatschappij ben je afhankelijk van één fabrikant, waarbij een zwakke plek grote impact kan hebben. Een goed voorbeeld is de recente geschiedenis van de 737 MAX, waarbij diverse airlines een (groot) deel van hun binnenlandse vloot aan de grond hadden staan. Daarnaast ben je als luchtvaartmaatschappij afhankelijk van de diensten binnen het bedrijf wat een negatief effect zou kunnen hebben. Bij low-cost luchtvaartmaatschappijen is het echter een zeer populaire manier van werken om kosten aan opleiding en onderhoud te besparen. Het is het afwegen van de risico’s en de besparingen.

KLC

KLC maakt zich ondertussen op voor de komst van de Embraer E2. Het nieuwe toestel van Embraer zou begin 2021 aan de vloot moeten worden toegevoegd. Het toestel biedt plaats aan 132 passagiers, wat 32 meer is dan de huidige Embraer 190. Wat opvalt is het verschil met de 737-700 van KLM. Slechts tien passagiers kunnen er extra in de 737-700. Met de huidige ontwikkelingen en de lage bezettingsgraden is het niet ondenkbaar dat KLM haar -700’s uitfaseert en laat overnemen door KLC bij het uitblijven van groei.

©KLM

Transavia

KLM-dochter Transavia liet eerder, 2019, al weten zich voor te bereiden op de 737 MAX. “We vliegen al wel met andere 737’s, dus de 737 MAX is een logische vervlogstap”, aldus Transavia in 2019.

De vloot van KLC en Transavia staat vrijwel vast voor de komende jaren, bestaande uit de Embraer 190, 175 en de nieuwe E2 en voor Transavia de 737’s, met op termijn de MAX. KLM daar in tegen zal in deze crisissituatie nog knopen moeten doorhakken. Voor de intercontinentale vloot staat de uitfasering van de A330 vast, alleen de vraag ‘wanneer?’ moet nog een keer goed beantwoord worden. Met de huidige, positieve, ontwikkelingen van de MAX, lijkt een order van KLM in de komende jaren het meest voor de hand liggend. Hiermee wordt KLM een ‘all-boeing’ operator samen met haar dochter Transavia.

In deel 2 van dit artikel zal de Franse kant worden besproken. Dit artikel zal morgen (zaterdag 24-10-2020) te vinden zijn op Up in the Sky.