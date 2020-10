Vliegverkeer Eindhoven Airport gehinderd door mist

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport lag vrijdagochtend stil door dichte mist. Verschillende vluchten vertrokken met vertraging of moesten uitwijken.

Uitwijken

In totaal zijn er drie vluchten uitgeweken. Twee naar Maastricht en een naar Luik. Verschillende vluchten zijn vertraagd vertrokken. Iets na half 10 kon de eerste vlucht weer vertrekken en net voor 10 uur landde het eerste toestel van de dag in Eindhoven.

Mist

Eindhoven Airport heeft vaker last van mist. De luchthaven beschikt over een ILS categorie 1 systeem, wat piloten gebruiken om te landen op basis van hun instrumenten. Bij een categorie 1 systeem is er 550 meter zicht nodig om te kunnen landen. Op luchthavens als Schiphol, die over een categorie 3 systeem beschikken, is slechts 75 meter zicht nodig om te kunnen landen.

Upgrade

Er wordt al langer gekeken naar de mogelijkheid om het ILS systeem van Eindhoven Airport te upgraden. Eerder deze maand kondigde de luchthaven aan dat er een onderzoek was gestart naar de kwestie. In het najaar van 2021 is het onderzoek naar verwachting afgerond.