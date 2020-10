De toekomst van de Air France-KLM-vloot | Deel 2

De toekomst van luchtvaartmaatschappijen staat op het spel. Diverse operators faseren hun oude toestellen versneld uit en herzien hun vlootstrategie. Hoe ziet die toekomst voor Air France-KLM eruit?

In een vorig artikel hebben we de ontwikkelingen aan de Nederlandse kant van de Air France-KLM holding genoemd. In dit artikel een overzicht van de Franse ontwikkelingen.

Air France

Momenteel bestaat de actieve Franse intercontinentale vloot uit de A330, A350, Boeing 777 en 787. De Airbus A350 is het paradepaardje van de Franse luchtvaartmaatschappij. Waar KLM eerder nog een order voor de A350 had staan, gaan alle toestellen nu richting Frankrijk. Het toestel is de vervanger van de viermotorige A340 die Air France aan het uitfaseren is. Daarnaast vliegt Air France ook met vijftien A330’s. Naast deze toestellen heeft de luchtvaartmaatschappij ook de Boeing 777 in dienst, zowel de -200 als de -300 variant. Samen met enkele 787-9’s vormen zij de toekomst van de vloot.

A350 © Air France

De Europese-vloot bestaat wel alleen uit Airbussen. De regering heeft Air France ook opgelegd de Franse fabrikant te ondersteunen met orders in deze moeilijke tijden. Momenteel worden de A318 en A319 uitgefaseerd, die plaats moeten maken voor de nieuwste A220. Dit type zal naast de huidige A320 en A321 opereren op de korte afstanden.

Toekomst

Air France is dus een duidelijk weg ingeslagen. Voor de Europese kant blijven zij in de Airbussen. Daarnaast worden de komende jaren meer A350’s toegevoegd aan de vloot wat het Airbus-aandeel verder omhoog brengt. Enkele Boeing 777’s zullen worden vervangen door de A350, maar met nog ruim zestig 777’s blijft dit type nog wel even deel uit maken van de Air France-vloot.

Transavia France

Net als de Nederlandse Transavia vliegt Transavia France alleen met de 737. In dit geval de -800 versie die plaats biedt aan 189 passagiers. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat zij op termijn in zee zullen gaan met Boeing voor de 737 MAX.

Transavia France 737 op Orly ©Up in the Sky

HOP

Air France Hop, voorheen HOP!, moest de concurrentie aan gaan met de low-cost carriers, voornamelijk op de regionale routes. De toekomst van HOP is nog onzeker nu er steeds meer druk komt te liggen op de Franse binnenlandse vliegroutes. Air France kondigde eerder al een ontslagronde aan voor HOP waarbij, mede door een vlootreductie, zo’n duizend banen wegvallen (bijna de helft van het totaal aantal banen).

Embraer 190 ©Maurits Vink

In 2019 kondigde CEO Ben Smith al aan dochtermaatschappij HOP te herstructureren op het gebied van haar vloot. Zo moesten de Embraer 145’s en ATR 72’s verdwijnen, zodat de vloot in de toekomst alleen nog uit de Bombardier CRJ700’s/1000’s en Embraer 170’s/190’s bestaat. Momenteel zitten de dertien Embraer 145’s nog in de vloot, maar deze toestellen staan door de coronacrisis geparkeerd.

Ook bij HOP zie je dus de beweging naar een versimpelde vloot. Het levert luchtvaartmaatschappijen veel winst op, die in deze tijd hard nodig is. Waar Air France de toekomst verder in eigen land, bij Airbus, blijft zoeken, beweegt KLM richting de Amerikaanse kant, Boeing. Dit zorgt wel voor een evenwicht in de gehele Air France-KLM holding. Verder blijven de dochtermaatschappijen van zowel KLM als Air France, voornamelijk gefocust op het gebruik van de 737’s en de Embraers.

Vorige artikel over KLM nog niet gelezen? Lees hier ‘Deel 1’.