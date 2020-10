Airbus A340 maakte haar eerste vlucht 29 jaar geleden | Video

Op deze dag, 29 jaar geleden, maakte de Airbus A340-300 haar eerste vlucht. Na de A300, A310 en de A320 was de A340 het paradepaardje van de Europese vliegtuigbouwer. Het eerste type dat vloog namens de A340 familie was een -300 variant. Er werden in totaal vier verschillende versies gebouwd namelijk, de -200, -300, -500 en de grote -600 variant. De productielijn van het toestel stopte in 2011. Er zijn in totaal 380 A340’s gebouwd gedurende de twintig jaar dat het toestel in productie was.

